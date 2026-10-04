Cataluña levanta a las 14h las restricciones por el temporal, salvo en la zona del Empordà

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que a las 14:00 horas de este domingo serán levantadas en todo el territorio catalán -salvo las comarcas del Alt Empordà y el Baix Empordà- las restricciones impuestas debido al temporal de lluvia.

Así lo ha explicado en rueda de prensa, tras presidir la reunión de seguimiento del plan Inuncat, en la sede del Departamento de Interior de la Generalitat.

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Illa ha iniciado su comparecencia trasladando sus condolencias a familiares y amigos de las dos víctimas mortales que se ha cobrado ya el temporal de lluvias torrenciales que azota a Cataluña desde el sábado por la noche: una persona en Montornès del Vallès (Barcelona), que ha fallecido al bajar a un aparcamiento, y otra en el municipio de Tordera (Barcelona), debido al derrumbe de un muro.

Además, sigue habiendo una persona desaparecida en Pineda de Mar (Barcelona) a la que están buscando los cuerpos de emergencia.

Pese a que ya va quedando atrás este "episodio climatológico excepcional", un "temporal de características tropicales" del que no hay "ningún antecedente" en la costa catalana, Illa ha advertido de que "no hay que bajar la guardia", puesto que a lo largo de este domingo hay una probabilidad alta de lluvias torrenciales dispersas en puntos de la zona litoral y prelitoral norte de Cataluña.

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Pese a que 18 de las 20 comarcas que tenían restricciones ya van volviendo a la normalidad, según Illa, el temporal "no ha acabado", sino que entra en una "etapa diferente", con lluvias torrenciales dispersas desde Barcelona hacia el norte.

En las comarcas del Empordà, además, se prolongarán las restricciones hasta las nueve de la noche de este domingo.

Unas de las recomendaciones que más ha enfatizado Illa es la de "quedarse en casa" esta tarde y no acercarse a la orilla de los ríos en las zonas del litoral y prelitoral, ya que sus caudales van muy cargados y pueden agravarse si hay nuevas lluvias torrenciales. EFE

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