Barcelona y su entorno viven el día más lluvioso de los últimos veinte años

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Barcelona, 4 oct (EFE).- La ciudad de Barcelona y los municipios de su entorno han vivido el sábado más lluvioso, al menos, de los últimos veinte años, según los datos recabados por el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Las lluvias torrenciales que caen desde media tarde del sábado sobre el litoral de Cataluña, que se encuentra en estado de emergencia por la formación de un sistema de mesoescala convectivo (SCM) en el Mediterráneo, han dejado hasta las 00:00 horas del domingo entre cien y doscientos litros por metro cuadrado en la comarca del Barcelonès.

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Los datos publicados por el servicio Meteocat indican que en el barrio del Raval, en Barcelona, se han acumulado 190,8 litros; en la Zona Universitaria de la Diagonal, 170,3 -la máxima en 18 años-; y en el entorno del Museo de Badalona (Barcelona), 152 litros -la máxima en 21 años-.

En el caso del Raval, han llegado a caer 3,4 litros en un minuto y 36,1 en media hora. Estos datos, explica Meteocat, son casi el doble de los anotados el 24 de marzo de 2017, cuando cayó en este barrio 95,4 litros.

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Meteocat señala que la precipitación esta madrugada sigue siendo fuerte y torrencial de forma extensa y persistente en Cataluña.

Las bandas de chubascos se mueven lentamente hacia el norte de Cataluña, y se desplazan de este a oeste.

"Todavía nos quedan horas" de precipitaciones, avanza Meteocat en las redes sociales, en las que precisa que "la acumulación de lluvia será excepcional por la cantidad y por la extensión". EFE

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