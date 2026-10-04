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“Annie’s Song” manda de salida a meta en la gran milla de yeguas

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Madrid, 4 oct (EFE).- La cuatro años nacional “Annie’s Song” ganó este domingo los 1.600 metros del Roberto Cocheteux, el gran premio de otoño en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid para las yeguas velocistas.

Con la checa Denissa Sikorová en la montura, fue primera de salida a meta con los colores de la cuadra Zul que entrena Cristina Buesa.

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La ganadora de la edición de 2025, “Leyhaimur”, le atacó con fuerza en la fase final de la carrera, pero “Annie’s Song” se rehízo y mantuvo una cabeza de ventaja al cruzar la raya de meta. 10.000 euros recompensan a María Zubiria, titular de la cuadra ganadora y madre de la entrenadora.

El premio Ramón Mendoza, sobre los 1.200 metros en línea recta, con potros de dos años y otros 10.000 euros de bolsa, también destacaba en la jornada, la cuarta de la campaña otoñal. Venció aquí “Zelrya”, potranca de la cuadra Mediterráneo a la que conducía Jaime Gelabert y dejó a casi tres largos al otro favorito, “Katxorro”.

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En las otras cuatro pruebas del programa, los ganadores han sido “Requejo Legend”, con Alejandro Gutiérrez Val como jockey, “Bulnes” (con el checo Václav Janácek), “Shy Guy” (con Gelabert) y “Soltan Gatsby” (con el francés Clément Cadel en la montura).

El entrenador Guillermo Arizkorreta firmó el único triplete de la jornada. Ensilló a los vencedores “Bulnes”, “Shy Guy” y “Zelrya”, los dos últimos con los colores de la cuadra Mediterráneo de José María Maldonado.

La Quíntuple Plus queda formada por la combinación: 2 - 1 – 2 – 8 – 6 – 1. En la Lototurf, el número del caballo ganador es el 6. EFE

fg/sab

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