Ania admite que no esperaba este mal arranque, pero afirma que el Córdoba "va a crecer"

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Córdoba, 4 oct (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, reconoció en vísperas de recibir este lunes al Tenerife en El Arcángel que no esperaba un inicio de temporada con cinco derrotas en siete jornadas, aunque se mostró convencido de que su equipo "va a crecer".

"No me esperaba este arranque. Hemos estado en muchos partidos muy cerca de puntuar porque nos hicieron goles en los últimos minutos y, cuando no se puede ganar, es importante no perder", afirmó este domingo en rueda de prensa el técnico asturiano, quien pierde por lesión para el partido contra los tinerfeños al centrocampista maliense Yussi Diarra.

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Ania apuntó que el Córdoba se ha adelantado pronto en varios encuentros y que ese gol debe darle confianza, cuando "hay momentos del partido que, yendo por delante en el marcador", están "temerosos" y tienen "miedo a perder lo conseguido".

Sobre la baja de Diarra, explicó que su sustitución en el último encuentro en Valladolid no fue por lesión, aunque, al notar molestias el jugador, la exploración posterior reveló un problema "mucho más grande de lo esperado" que lo dejará fuera "unas cuantas semanas", al sufrir una dolencia muscular en el isquiosural derecho de afectación tendinosa.

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"Es un contratiempo grande", admitió el preparador del conjunto cordobesista, quien descartó un cambio de sistema porque el equipo seguirá "teniendo tres (centrocampistas) por dentro".

Tampoco estará disponible el delantero Víctor Sánchez, que se une a las bajas de larga duración de Fomeyem, Jacobo Martí y Adilson.

Del Tenerife, el entrenador blanquiverde destacó que es "un equipo muy reconocible", con dos puntas y mucho juego por bandas, y pidió vigilar a Enric Gallego, autor de cinco goles, porque "es su referencia en el terreno de juego". EFE

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