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Andreeva remonta ante Kudermetova y se abre paso a octavos en Pekín

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Pekín, 4 oct (EFE).- La rusa Mirra Andreeva (n.5), pupila de la española Conchita Martínez, derrotó este domingo a la uzbeka Polina Kudermetova (n.104) por 6-4 y 6-1 y avanzó a los octavos de final del Abierto de China.

La raqueta rusa necesitó una hora y nueve minutos sobre la pista dura de la Lotus de Pekín para doblegar a una rival que llegó a dominar 4-2 en la primera manga y desperdició siete bolas de rotura en la segunda.

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Kudermetova comenzó dispuesta a llevar la iniciativa, con restos profundos, ataques desde media pista y dejadas que le permitieron romper dos veces el saque de la rusa. Andreeva recuperó la primera rotura, pero tuvo que esperar para neutralizar la segunda.

El giro llegó con 4-3, en un juego de dieciséis puntos en el que Kudermetova dejó escapar varias ventajas. La rusa insistió con la profundidad de sus restos hasta igualar, sostuvo después su saque en blanco y volvió a romper para completar una racha de cuatro juegos y llevarse el set.

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El 6-1 de la segunda manga ocultó las dificultades de Andreeva al servicio. Kudermetova dispuso de siete bolas de rotura, pero no aprovechó ninguna.

La rusa encontró ayuda en el saque, con cinco aces en ese parcial, y resistió un 0-40 cuando defendía el quiebre para el 4-1. Dos saques directos consecutivos contribuyeron a la reacción y otro cerró el juego.

Kudermetova siguió buscando la red, aunque sus fallos en voleas y remates facilitaron una nueva rotura. Andreeva encadenó los cinco últimos juegos y resolvió en su segunda bola de partido.

La campeona este año de Roland Garros elevó a diez victorias sin derrotas su balance de 2026 ante rivales situadas fuera de las cien primeras.

Andreeva buscará un puesto en cuartos de final ante la vencedora del encuentro entre la ucraniana Daria Snigur (n.46) y la australiana Taylah Preston (n.91). EFE

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