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2-2. Las Palmas y Valladolid se quedan a medias

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Las Palmas de Gran Canaria, 4 oct (EFE).- La UD Las Palmas y el Real Valladolid empataron en el Estadio de Gran Canaria (2-2), un resultado que no resuelve los problemas de ambos equipos, con crisis de resultados en el conjunto amarillo y un rival que continúa sin ganar fuera de casa.

Como en la jornada anterior frente al Córdoba, el equipo pucelano encajó un gol tempranero, que luego fue capaz de remontar, pero no le fue suficiente para sumar los tres puntos de visitante.

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El equipo amarillo se adelantó en su primer disparo a portería. Iván Jaime percutió desde la izquierda hacia el centro, Elías Romero arrastró a la defensa blanquivioleta y dejó un pasillo libre a su espalda por donde entró Valentín Pezzolesi para marcar de ajustado derechazo raso.

Sin embargo, pronto quedaron al descubierto las carencias del cuadro local, ya que su ventaja solo duró cinco minutos, los que tardó Juanmi Latasa en cabecear a puerta vacía un balón rechazado tras una disputa entre Víctor Júnior y Caro, ante la pasividad del italiano Bonfanti.

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Ya con el ambiente enrarecido en la grada, al despropósito local se unión Kirian Rodríguez tras perder el balón en una zona prohibida para ello, recuperado por Arnu, con pase a Víctor Júnior y asistencia por la izquierda a Ponceau para que el francés colocase la pelota el a media altura por el palo corto de Caro.

Ante un rival noqueado y con su propio público en contra, el equipo de Fran Escribá pudo haber abierto una herida mayor antes del descanso porque cada aproximación al área rival tenía aroma a gol, pero no lo hizo, dándole una vida extra al conjunto grancanario para la segunda parte.

Y quien perdona, lo paga. Tras el descanso, una jugada individual de Jesé, a pase de Kirian, acabó con un disparo del delantero al poste, y Elías Romero remachó el balón a la red.

El propio delantero almeriense perdonó dos minutos después el tercer tanto local al enviar fuera un mano a mano ante Álvaro Aceves.

Superado su peor momento en el partido, Latasa dispuso para el Valladolid de una ocasión clara con un remate que desvió Caro, y en el que el delantero pidió penalti.

Fue, sin embargo, la última oportunidad de su equpo y del partido, ya que los numerosos cambios, lejos de refrescar el juego, bajaron las prestaciones de unos y otros.

En Las Palmas debutó el canterano Adrián Rodríguez como lateral izquierdo, pero De la Barrera pareció hacerle un favor a su rival al sustituir a Jesé, quien no se tomó bien el cambio.

- Ficha técnica:

2. Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Bonfanti, Andrés Rodríguez (Adrián Rodríguez, min. 72); Elías Romero (Manu Fuster, min. 67), Loiodice, Kirian, Iván Jaime (Iván Medina, min. 88); Miyashiro y Jesé (Jefté, min. 72).

2. Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Garriel (Carlos Clerc, min. 77); Juric; Lachuer (De Rooij, min. 63), Víctor Júnior (Yeray, min. 82), Ponceau (Thiago Ojeda, min. 77); Arnu (Barberá, min. 77) y Latasa.

Goles: 1-0, min. 5: Pezzolesi. 1-1, min. 10: Latasa. 1-2, min. 26: Ponceau. 2-2, min. 54: Elías Romero.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité de Madrid). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Iván Jaime (min. 45), Iván Medina (90+2) y Bonfanti (90+4), y a los visitantes Lachuer (35), Víctor Júnior (78), De Rooij (82) y Yeray (90). También amonestó al entrenador del Valladolid, Fran Escribá (77).

Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria ante 16.489 espectadores (50,9 por ciento del aforo). EFE

rg/jl

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