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2-1. Iratxe revoluciona al Costa Adeje y remonta en el descuento ante el Logroño

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Santa Cruz de Tenerife, 4 oct (EFE).- El Costa Adeje Tenerife ha sumado su segunda victoria consecutiva en la Liga F al consumar la remontada ante el Logroño United con un gol de Iratxe en el minuto 93.

Las tinerfeñas se mostraron sólidas en el comienzo del encuentro, embotellando en su propio campo a un Logroño United que venía de una buena dinámica a pesar de encadenar dos derrotas consecutivas ante Atlético de Madrid y FC Barcelona.

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Aithiara percutió con insistencia por su banda y conectó buenos centros para Natalia Padilla y Gramaglia, que tuvieron oportunidades francas pero no consiguieron materializar ninguna.

La más clara del primer tiempo fue obra de Padilla, quien recibió dentro del área pequeña un paso de Zaremba, que le pilló a contrapie y tuvo que definir algo forzada con su pierna menos hábil, lo que derivó en un tiro tímido que embolsó Miralles sin problema.

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El Logroño United salió mucho más activo a la vuelta de vestuarios, con mucha más presencia en área y un notable cambio en la intensidad.

Comenzaron a llegar las ocasiones y en una de ellas se adelantaron en el marcador las visitantes tras una buena acción individual de Morcillo, que condujo desde el medio campo hasta la frontal y posteriormente se sirvió de un rechace para chutar a puerta. Su tiro lo desvió Cris Navarro y acabó en la red.

Este primer tanto agitó el partido y activó tanto al Logroño como al Costa Adeje, que respondió rápido con un tiro desde la distancia de Henar, que estrelló su remate de tres dedos en el larguero.

Fue el aviso de lo que estaba por venir en el tramo final del encuentro, con un mejor desempeño de las tinerfeñas tras los cambios introducidos por Yerai Martín.

El partido se abrió totalmente y se sucedieron las oportunidades por parte de ambos conjuntos, pero fue el representativo isleño quien de la mano de Patri Gavira conseguiría ver portería, tras un centro servido por Zamanian que remató la capitana tinerfeñista y pilló desprevenida a la guardameta rival, que no pudo hacer nada ante su remate (m.74).

La entrada de la canterana Iratxe fue la clave para que el Costa Adeje Tenerife consiguiera remontar la contienda, ya que la delantera cambió la dinámica de las locales y volcó a su equipo al ataque, distribuyendo más rápido la posesión y haciéndolas más verticales y certeras.

En el minuto 93 aprovechó un buen servicio desde la banda de Zaremba para rematar a la media tijera y certificar la remontada de las de casa, que se marchan al parón FIFA tras sumar seis puntos de manera consecutiva y cambiar totalmente las sensaciones con las que habían comenzado la presenta campaña.

Ficha técnica:

1 - Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Zaremba, Cinta Rodríguez (Noelia Salazar m.63), Pola Martínez, Patri Gavira, Aithiara; Zamanian (Tiwa m.86), Henar Muiña, Ari Mingueza (Marina Martí m.71); Natalia Padilla, Gramaglia (Iratxe m.63).

2 - Logroño United: Miralles, Comfort (Morcillo m.46), Rebeca, Marta Masferrer, Annelie Leitner; Cata Ongaro (Giménez m.76), Falfán, Velazco (Mawete m.76); Barquero (Ana Franco m.58), Cris Navarro (Altgelt m.76), Isina.

Goles: 0-1, M.52: Cris Navarro; 1-1, M.74: Patri Gavira; 1-2, M.90+3: Iratxe.

Árbitro: Melissa López Osorio (Comité Territorial Extremeño). Amonestó a los locales Natalia Padilla (m.54) e Iratxe (m.82) y a los visitantes Comfort (m. 45+3), Isina (m.54) y Mawete (m.86).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de Liga F disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 1.637 espectadores. EFE

AM/jmor/og

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