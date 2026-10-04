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100-94. Un Barça cae en Murcia y se deja el liderato

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Murcia, 4 oct (EFE).- El Barça, visiblemente cansado en el tramo final, cayó por 100-94 en su visita al UCAM Murcia y se deja el liderato que tenía tras la primera fecha de la Liga Endesa.

Los 18 puntos de Kevin Punter y los 17 de Justin Robinson no bastaron en un equipo que anota con fluidez pero le cuesta bastante más atrás y los 100 recibidos en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura son una clara muestra de ello.

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Este UCAM-Barça fue la repetición de la eliminatoria de cuartos de final de la pasada campaña tanto en la Liga Endesa como en la Copa del Rey -en ambos casos pasaron los catalanes- y llegó con algunas ausencias en las dos plantillas.

Howard Sant-Roos se mantuvo como baja en la plantilla dirigida por Sito Alonso con respecto al partido perdido por 84-77 frente al FIATC Girona.

Yoan Makoundou y Tosan Evbuomwan y Josh Nebo fueron las ausencias para Aleksander Sekulic en un equipo que llegaba a esta jornada como líder tras el 119-101 del debut ante el Leyma Coruña y después de una doble jornada de Euroliga como visitante -derrota ante el Dubai Basket por 94-87 y posterior victoria frente al Besiktas turco por 82-95-.

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Desde el arranque los locales mostraron intensidad pero el acierto de Kevin Punter, con ocho puntos incluyendo un 3+1, propició las primeras ventajas culés hasta el 7-10 con tres minutos jugados.

Sendos triples de Dylan Ennis y Juani Marcos, quien fue base del Barcelona hasta hace unos meses, y tres tiros libres convertidos por Marcis Steinbergs volvieron a darle ventaja al UCAM CB (18-14). Los cuatro últimos puntos fueron del equipo catalán y el cuarto concluyó con igualdad a 18.

El intercambio de canastas -protagonismo para Darío Brizuela en los azulgranas, hoy de azul turquesa- hizo que el segundo cuarto avanzara con equilibrio y Olivier Nkamhoua y Punter, desde la larga distancia, dejaron el tanteo en 31-33.

Sito pidió tiempo muerto. De vuelta a la pista replicó el perímetro universitario, con Jonah Radebaugh y Souley Boum, y eso hizo que fuese Sekulic el que lo parase con el 42-37. Con Marcos repartiendo y Jean-Marc Pansa machacando la diferencia fue aún mayor (44-37 y 46-39) pero aparecieron otra vez Punter y Joel Parra, dos de la vieja guardia, y el Barcelona no sólo minimizó daños al descanso sino que llegó a él con el 46-46.

Justin Robinson, uno de los nuevos, mostró su calidad al anotar un triple sobre la bocina y ese enceste remató un parcial de 0-7 en el último minuto y medio de la primera parte.

También se sumó en ataque Olek Balcerowski, Robinson siguió entonado en la reanudación y también Parra. De ahí el 51-56 después de un tremendo mate del alero barcelonés.

A partir de entonces costó anotar cada canasta, no tanto a Radebaugh desde lejos, y los guarismos no dejaron de estar ajustados (60-61).

Un 2+1 de Pansa devolvió el mando a los locales (63-61) pero Umonja Gibson, con diez puntos seguidos, respondió con celeridad (68-71). Estaba siendo un partido intenso y reñido a más no poder. De hecho, se entró en los diez minutos finales con el 70-73 tras un palmeo en tiempo de Balcerowski.

El último periodo arrancó con siete puntos seguidos de los granas y con el 77-73 Sekulic llamó a los jugadores a su lado. Todavía hubo otro triple, este de Michael Forrest, para rubricar un parcial de 10-0 que enseñaba el camino (80-73).

Habría una nueva reacción del Barça con Parra y Robinson asumiendo la responsabilidad ofensiva (83-82) pero tampoco el UCAM CB había dicho sus últimas palabras, ni mucho menos.

Una canasta algo afortunada de Pansa y una de tres de Toni Nakic lanzaron de nuevo a los locales (88-82). Boum, con el undécimo triple de su equipo y el segundo suyo, puso el 93-85 ya dentro de los tres últimos minutos.

Al Barcelona se le vio fatigado y su rival lo aprovechó para sentenciar. Tuvo un 96-87 aunque aún habría que sufrir algo más. Enfrente estaba Punter y eso siempre es peligroso.

Un triple impresionante del neoryorquino, máximo anotador de la tarde con 18 puntos, cuando tenía a Sander Raieste encima estrechó el marcador hasta el 96-92 con 23 segundos por jugarse. Los jugó bien el cuadro universitario y se quedó el triunfo llegando al centenar de puntos y con 30 de ellos en el último periodo.

- Ficha técnica:

100 - UCAM Murcia Club Baloncesto (18+28+24+30): Boum (15), Ennis (9), Falk (2), Nakic (9) y Cate (9) -cinco inicial-, Michael Forrest (11), Raieste (7), Marcos (8), Radebaugh (16) Pansa (11) y Steinbergs (3).

94 - Barça (18+28+27+21): Justin Robinson (17), Punter (18), Joel Parra (8), Minaya (-) y Balcerowski (12) -cinco inicial-, Gibson (10), Tyrese Martin (6), Umude (2), Brizuela (7) y Nkamhoua (14).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Joaquín García González y Guillermo Ríos Marcos. Eliminaron por cinco faltas personales al local Falk (min.38) y al visitante Gibson (min.39).

Incidencias: Partdio correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.211 espectadores. EFE

Ij/sab

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