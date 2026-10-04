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0-20. El ataque español se queda seco frente a Sudáfrica

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Sevilla, 4 oct (EFE).- La escasa inspiración ofensiva de la selección española femenina de rugby determinó este domingo su derrota (0-20) en Sevilla contra Sudáfrica, que impuso su dominio en las fases estáticas y su mayor poderío físico para prolongar su serie de victorias frente a las 'Leonas'.

Las sudafricanas lograron en las Instalaciones Deportivas La Cartuja, en el primer encuentro de la selección nacional absoluta en la capital andaluza, su séptimo triunfo consecutivo contra unas españolas ante las que permanecen invictas desde el 12-29 sufrido en 2019 como locales en Port Elizabeth.

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España malogró sus dos primeras posesiones en la zona de veintidós contraria debido a sendos malos lanzamientos en 'touche', en los que Marieta Román no se entendió con su saltadora y permitió que la delantera sudafricana robase el oval.

El estilo frontal de las jugadoras 'Bokke', sustentadas por una evidente superioridad física, encontraron recompensa a la salida de una melé, cuando la octava Aseza Hele dividió a la defensa, la pareja de medios recicló el balón y Catha Jacobs marcó cerca de los palos después de dos fases más en 'pick and go'.

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La respuesta española fue inmediata con una irrupción de Claudia Peña por el centro, la jugadora del Harlequins inglés fue derribada a dos metros de la línea de marca y la apertura hacia Tecla Masoko habría supuesto la marca de las 'Leonas' de no haber sido propulsada fuera del campo por su Alicia Arries, su oponente directa.

Un golpe de castigo pasado por Jakkie Cilliers ensanchó sobre la media hora la ventaja del equipo visitante (0-10), que rozó el segundo ensayo tras la ruptura de Anushka Groenewald, aunque la firmeza de la defensa española lo impidió.

Las españolas sufrieron otro revés en el inicio del segundo tiempo, ya que su voluntad de jugar desde su propio campo se vio penalizada por la interceptación de un pase de Amalia Argudo y el segundo ensayo de las sudafricanas, posado por Aseza Hele tras recoger el oval de un 'ruck'.

La zaguera Jakkie Cilliers, jugadora del Toulon francés y una de las pocas sudafricanas que compiten profesionalmente en Europa, selló el resultado con otra marca cuando su equipo jugaba en superioridad numérica por la exclusión temporal de la debutante Maëlia Lapoujade a causa de las reiteradas infracciones de la melé española.

En los minutos finales, conducidas por el entusiasmo de las recién suplentes Lea Ducher y Anne Fernández de Corres, España trató de borrar el 'cero' de su marcador con una secuencia ofensiva que, como símbolo de un partido infausto en el 'set piece', concluyó con una 'touche' a cinco metros mal ejecutada.

- Ficha técnica:

0 - España: Antolínez, Román, Eider García; Castellucci, Alameda; Peralta, Nerea García, Valentina; Toca, Azpitarte; Masoko, Erbina, Peña, Cano; y Argudo. También jugaron Jou, Vílchez, Lapoujade, Rivera, Capell, Fernández de Corres, Vergara y Ducher.

20 - Sudáfrica: Khuzwayo, Groenewald, Latsha; Ubisi, Jacobs; Solontsi, Makua, Hele; Tose, Dolf; Mokone, Lamprecht, Samboya, Arries; y Cilliers. También jugaron Gwala, Ngxingolo, Mdliki, Lochner, Welman, Ngwevu, Felicia y Zulu.

Tanteo: Min.14, ensayo de Jacobs transformado por Cilliers (0-7). Min.32, golpe de castigo de Cilliers (0-10). Min.44, ensayo de Hele (0-15). Min.67, ensayo de Cilliers (0-20).

Árbitro: Berenice Loubet (Francia). Excluyó temporalmente a la española Lapoujade (min. 66).

Incidencias: Partido correspondiente a la serie 'World XV 26' disputado en el campo Juan Antonio Arenas de las Instalaciones Deportivas de La Cartuja. Alrededor de 3.000 espectadores. EFE

lhg/cc/jap

(Foto)

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