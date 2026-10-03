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Vox insta a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones y dice que "la única esperanza" del PSOE es "robarlas"

02/10/2026 El diputado de Vox José María Figaredo durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia de vivienda publicados por el Gobierno esta semana en el BOE. En concreto se tratan del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha instado este sábado al presidente, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales, y cree que "la única esperanza" que tiene el PSOE para ganar los comicios es "robarlos".

En una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de RNE, Figaredo ha asegurado que Vox opina que, "moralmente", Sánchez debería adelantar las elecciones, aunque ha matizado que, a su juicio, el presidente "ha demostrado no tener moral de ningún tipo". No obstante, ha insistido en que "cuanto antes" se convoquen, "mejor".

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Además, ha valorado que la gestión del PSOE al frente del Gobierno ha sido "desastrosa" y, en consecuencia, considera que su "única esperanza" en las elecciones "es robarlas", y ha reiterado las acusaciones de Vox sobre un fraude electoral usando la 'ley de nietos' para alterar el censo. "Si pueden robar las elecciones, lo harán", ha resumido.

Durante la entrevista, Figaredo ha incidido en que Sánchez tiene que "dimitir" y también "ponerse a disposición judicial" por "traición", "corrupción" y "malhacer en términos económicos y jurídicos". Pero se ha centrado en la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 de julio.

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"El presidente sabía que había riesgo de invasión y decidió no hacer nada, voluntariamente: esa es la auténtica traición", ha justificado, al tiempo que ha recordado la petición de Vox al PP para que voten con ellos para activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por traición.

Sobre la derogación de los dos decretos de vivienda en el Congreso, con el voto en contra de PP, Vox y Junts, el secretario general del grupo parlamentario de Vox ha indicado que, a su juicio, Sánchez los ha presentado sin los apoyos "de una forma deliberada" para usarlo como "cortina de humo" para ocultar su "corrupción terrorífica".

Requerido por si Vox se sentirá responsable de los desahucios que se lleven a cabo a partir de ahora, como les ha dicho el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Figaredo ha dicho que "la responsabilidad es sólo y exclusivamente de quienes llevan gobernando ocho años".

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