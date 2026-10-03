Espana agencias

Veteranos policías piden a Interior un acto en conmemoración de su manifestación a favor de la democracia hace 50 años

02/10/2026 Agentes de la Policía Nacional despliegan vayas en el perímetro del Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Policía Nacional ha aumentado la seguridad y desplegado vallas en el acceso al Congreso de los Diputados tras el anuncio de los colectivos sociales acampados en la Puerta del Sol de que acudirán a los alrededores de la Cámara Baja para reclamar que se aprueben los decretos de vivienda. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
02/10/2026 Agentes de la Policía Nacional despliegan vayas en el perímetro del Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Policía Nacional ha aumentado la seguridad y desplegado vallas en el acceso al Congreso de los Diputados tras el anuncio de los colectivos sociales acampados en la Puerta del Sol de que acudirán a los alrededores de la Cámara Baja para reclamar que se aprueben los decretos de vivienda. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Guardar

Un grupo de veteranos policías ha reclamado por escrito al Ministerio del Interior que organice un acto de conmemoración de la manifestación a favor de la democracia que los agentes protagonizaron el 17 de diciembre de 1976, hace 50 años, en los inicios de la transición democrática.

"No queremos medallas, lo que queremos es un reconocimiento para los policías y guardias civiles que siempre defendimos la democracia", ha señalado en declaraciones a Europa Press José Sánchez Amor, uno de los impulsores de esta iniciativa.

PUBLICIDAD

La propuesta es que se celebre al amparo de los actos institucionales programados por el Gobierno de 'España en libertad', ya que, según ha recordado, aquellos agentes se manifestaron pidiendo derechos tan básicos como era la seguridad social.

La iniciativa también insta al reconocimiento de los agentes que sí estuvieron al lado de la legalidad democrática durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y para los guardias civiles que en 1986 impulsaron la creación de la primera asociación, por lo que fueron detenidos, encarcelados y expulsados del cuerpo.

PUBLICIDAD

José Sánchez Amor, policía jubilado que defendió la democracia el 23-F, remitió el primer escrito a principios de año al Congreso de los Diputados y luego, ante la negativa por una cuestión formal, se dirigió a la Secretaría de Estado de Seguridad y, acto seguido, directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Queremos un homenaje a los compañeros que arriesgaron su carrera, su libertad y su integridad para defender la democracia y los derechos laborales básicos de los policías y los guardias civiles", ha defendido Sánchez Amor, que rechaza que el acto se lo apropie ningún partido político o sindicato policial.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Belén Esteban reaparece en ‘¡De Viernes!’ y habla como nunca de su hija y Jesulín de Ubrique: “Andrea tiene bloqueado a su padre, a Juls Janeiro y a María José Campanario”

Andrea Janeiro autoriza a su madre a contar su versión en televisión en medio de una nueva tormenta mediática y legal con su clan familiar

Belén Esteban reaparece en ‘¡De Viernes!’ y habla como nunca de su hija y Jesulín de Ubrique: “Andrea tiene bloqueado a su padre, a Juls Janeiro y a María José Campanario”

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado que las secuelas que presenta no alcanzan el umbral legal para reconocerle ninguno de los dos grados de invalidez que reclamó

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

La OTAN ha respondido de inmediato con una patrulla aérea para rastrear el origen de la amenaza

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí