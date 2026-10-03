Unas 3.000 personas se manifiestan en Palma por la vivienda y apuntan a huelga general

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Palma, 3 oct (EFE).- Alrededor de 3.000 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado esta mañana por el centro de Palma reivindicando la vivienda como derecho y con pancartas pidiendo una huelga general, en plena alerta por lluvias y al día siguiente de que el Congreso rechazara las propuestas de vivienda del Gobierno.

Convocados por el Sindicat de Llogateres de Mallorca, el de Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, los manifestantes han marchado desde el campamento improvisado que reúne unas 35 tiendas de campaña en la plaza de España, hacia la Delegación del Gobierno, tras una pancarta con el lema 'Feim de l’habitatge un dret' (hagamos de la vivienda un derecho).

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Con gritos de "ni gente sin casas, ni casas sin gente", "fuera fondos buitre", "fuera rentistas de nuestros barrios", y pancartas contra 'Junts, traidor, Puigdemont a Waterloo', "hacia la huelga general", "la casa no se vende, se defiende" y "no es normal que por cada habitante haya 20 turistas consumiendo agua y recursos", los manifestantes han caminado por Palma bajo una ligera chovizna.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Mallorca, Óscar Martínez, ha destacado en declaraciones a los medios la importancia de "las movilizaciones de estos días y que se haya visto que hay soluciones al problema de la vivienda", ha señalado al inicio de la manifestación.

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Ha señalado la "tormenta perfecta" que se produce en Baleares por la vivienda, al ser un territorio limitado, por la disparidad creciente entre salarios y coste del alquiler y una dependencia tan grande de la economía turística

Por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ángela Pons, ha denunciado que "los políticos no están trabajando por la ciudadanía". "Herramientas hay, pero la ciudadanía sabe que quienes ayer tumbaron el decreto gente trabajan para el dinero, no por los ciudadanos que les han votado", ha acusado.

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El portavoz del Sindicato de la Vivienda de Palma, Miquel Durán, ha señalado que "las medidas que se presentan no son suficientes mientras la vivienda siga siendo un bien de mercado". Ha animado a organizar las movilizaciones para obtener logros y "canalizar esta fuerza, energía y rabia".

En Palma se ha manifestado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, así como los senadores Pere Joan Pons y José Hila, entre otros cargos socialistas, y el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.EFE

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(foto)