Unas 2.000 personas presionan en Valladolid por la vivienda y contra la especulación

Guardar

Valladolid, 3 oct (EFE).- Cerca de dos mil personas han mantenido este sábado la presión sobre la vivienda en Valladolid, aunque los sindicatos afirman que todavía no hay una decisión firme sobre la posible convocatoria de una huelga general.

El portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, Guillermo González, ha declarado a los medios de comunicación que la indignación despertada por el desahucio de Maricarmen es solo la chispa para una respuesta mayor y no ha descartado el camino hacia una huelga general.

PUBLICIDAD

“Sabemos que la gente está indignada frente a esta situación, no sólo por los decretos que ya nacieron vacíos y no respondían a las reclamas verdaderas de la clase trabajadora, y tampoco sólo por el hecho de que no se hayan convalidado por parte del Congreso", ha analizado González.

En su opinión "la gente está indignada porque la situación de la clase trabajadora es insostenible" y en la vivienda encuentra "el punto más álgido de esta desazón que asola" a este grupo social, ha denunciado.

PUBLICIDAD

Los manifestantes han cargado contra los “rentistas” y los “fondos buitre” y han desplegado una pancarta de cuatro metros frente a un banco en la que podía leerse “expropiación de todas las viviendas acaparadas por los fondos buitre”.

González ha reiterado las demandas que mantiene la organización: una bajada “drástica” de los alquileres, frenar todos los desahucios “sin condiciones”, poner fin a la especulación de la vivienda, desarticular a las empresas antiokupación y derogar la llamada ley mordaza.

PUBLICIDAD

El portavoz también ha afirmado que se descarta acampar en Valladolid y que apuestan por la organización cotidiana.

“Se está empezando a sumar a nuestra lucha gente que ya había tirado la toalla, gente que ya no confiaba en la lucha de la clase trabajadora, pero que a raíz de estas movilizaciones ha vuelto a coger la esperanza”, ha celebrado González.

PUBLICIDAD

Los sindicatos CCOO y UGT, presentes en la movilización con varios representantes, han explicado a los medios de comunicación que por el momento no hay un consenso para convocar una huelga general.

La secretaria de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández, denunciado que no se escuche en el Congreso a quien está “en la calle exigiendo una vivienda digna” y ha afirmado que han comenzado diálogos con organizaciones y sindicatos para barajar la huelga “en unidad de acción”. EFE

PUBLICIDAD

bca/orv/jla

(foto) (vídeo)