Unas 2.000 personas desafían a la lluvia en Burgos para frenar los desahucios

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Valladolid, 3 oct (EFE).- Unas 2.000 personas se han congregado esta tarde en Burgos, pese a la lluvia intermitente, para defender el derecho a la vivienda y tratar de frenar los desahucios que amenazan a decenas de familias burgalesas.

Jóvenes, mayores y niños han recorrido las calles del centro, desde la plaza del Cid hasta la plaza Mayor, para exigir acceso digno y asequible a la vivienda, después de que el Congreso rechazara los dos reales decretos del Gobierno.

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La protesta de Burgos ha tenido como protagonistas al centenar de vecinos de las calles Calzadas, Segovia y avenida de Cantabria que se enfrentan a una amenaza de desahucio por el cambio de propiedad de los inmuebles.

Han explicado que desde junio llevan recibiendo cartas y llamadas para comunicarles que no se renovarán los contratos de alquiler, la mayoría de personas mayores que llevan décadas viviendo en las casas, y que en algunos casos caducan en noviembre y diciembre. El resto, en 2027, 2028 o 2029.EFE

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