Un detenido y un herido tras otra noche de conflictos en la playa del Trampolín de Ceuta

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Ceuta, 3 oct (EFE).- Un migrante detenido y otro herido, trasladado al Hospital Universitario, ha sido el resultado de una nueva noche de conflictos en el entorno de la playa del Trampolín, donde viven unos 3.000 migrantes que entraron en la ciudad a finales de julio.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la presencia de este elevado número de personas en la playa y en sus inmediaciones continúa provocando incidencias relacionadas con reyertas y peleas entre los propios migrantes.

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Esta madrugada, la Policía ha arrestado a un migrante marroquí, de unos 30 años, después de que el mismo se enfrentara a los agentes con unas piedras de grandes dimensiones.

El arresto se produjo al ser señalado por otros compatriotas como autor de presuntos robos producidos en la zona, además de haber participado en una reyerta anterior en los aledaños de la Fábrica del Guano, próxima a la playa.

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La intervención ha sido realizada por los agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y el detenido ofreció una fuerte resistencia para ser trasladado a las dependencias policiales.

Por otro lado, otro migrante ha tenido que ser evacuado al hospital en una ambulancia como consecuencia de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente que ha necesitado de varios puntos de sutura.

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La situación se produjo después de una reyerta donde no pudieron ser localizados los autores de la agresión. EFE