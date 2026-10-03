Swiatek debuta en Pekín con victoria en el torneo que conquistó en 2023

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Pekín, 3 oct (EFE).- La polaca Iga Swiatek (n.9), octava cabeza de serie y campeona del torneo en 2023, derrotó este sábado a la china Gao Xinyu (n.244) por 6-2 y 6-3 y avanzó a la tercera ronda del Abierto de China de tenis.

El encuentro duró una hora y 28 minutos sobre la pista dura de la central Diamond del Centro Nacional de Tenis en Pekín, bajo un cielo parcialmente nublado.

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Gao, que se enfrentaba por primera vez a una jugadora del 'top 10', respondió a la rotura inicial de Swiatek con paciencia desde el fondo. La polaca dejó escapar un 40-0 y entregó su saque con una doble falta, aunque corrigió enseguida ese tropiezo con un quiebre en blanco.

La raqueta local encontró algunas respuestas con sus cambios de ritmo, entre ellas una dejada que sorprendió a Swiatek cuando buscaba acercarse en el marcador. La polaca, sin embargo, resolvió un intercambio largo en la red para conservar la ventaja, volvió a romper para el 5-2 y cerró la manga apoyada en su servicio.

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Gao ofreció más resistencia tras la reanudación. Mejoró con el primer saque y se atrevió a tomar la iniciativa, pero Swiatek abrió una brecha en el tercer juego con una derecha ganadora y protegió sus siguientes turnos sin conceder oportunidades de rotura.

La china aún obligó a la polaca a trabajar por el desenlace. Con 5-3, dispuso de tres ocasiones para sostener su saque, pero Swiatek respondió con derechas ajustadas y un ataque a la esquina antes de cerrar al resto en su primera bola de partido.

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Swiatek se enfrentará en tercera ronda a la croata Donna Vekic (n.38), trigésima cabeza de serie, que derrotó a la china Zhu Lin por 6-1, 4-6 y 6-2. EFE

(foto)