Swiatek apunta a las Finales y admite que su temporada "no ha sido demasiado positiva"

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Pekín, 3 oct (EFE).- La polaca Iga Swiatek (n.9) reconoció este sábado que su temporada "no ha sido demasiado positiva", pero aseguró que luchará por clasificarse para las Finales de la WTA tras estrenarse en Pekín con una victoria por 6-2 y 6-3 ante la china Gao Xinyu (n.244).

"Siento que hay mucho margen para mejorar", afirmó en la zona mixta la campeona del torneo en 2023, que encuentra motivación en tener un objetivo por el que trabajar en el tramo final del año.

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"Voy a luchar por ello", dijo sobre la clasificación para las Finales que se diputarán en Indian Wells, Estados Unidos, a partir del 8 de noviembre.

"Nunca he estado en esta posición, así que sin duda es otra experiencia en mi carrera", afirmó.

Swiatek explicó que prefiere centrarse en el siguiente partido, porque así rinde mejor, antes que pensar en la clasificación cuando todavía quedan torneos en los que sumar numerosos puntos.

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La polaca también destacó la oportunidad de entrenarse con Rafael Nadal durante su preparación para la temporada de tierra en la academia del español, donde se ejercitó en abril tras incorporar a Francis Roig como entrenador en sustitución de Wim Fissette.

Swiatek calificó de "gran privilegio" haber compartido pista con Nadal, quien, "aunque ya no juega, sigue siendo una gran inspiración" para ella.

La tenista atribuyó, sin embargo, una influencia mayor al trabajo cotidiano con Roig, que formó parte del equipo de Nadal durante diecisiete años.

"Intentamos cambiar algunas cosas", explicó sobre Roig, a quien atribuyó una mayor influencia porque trabajan juntos todos los días en la pista.

Swiatek se enfrentará en tercera ronda del WTA 1000 de Pekín a la croata Donna Vekic (n.38). EFE