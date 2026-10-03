Surne Bilbao busca seguir sumando en A Coruña a dos días de su debut europeo

Guardar

Bilbao, 3 oct (EFE).- El Surne Bilbao visita este domingo al Leyma Coruña en el Coliseum (12.00 horas) con el objetivo de dar continuidad al buen estreno liguero frente al Kids&Us Manresa, a solo dos días de su debut en la Liga de Campeones en la pista del Igokea bosnio.

Las poco más de 48 horas que separan ambos partidos supondrán el primer gran hándicap que deberá afrontar el equipo dirigido por Jaume Ponsarnau en una ilusionante temporada para los de Miribilla, que arrancó con una convincente victoria.

PUBLICIDAD

El técnico catalán tiene a su disposición a toda la plantilla después de haber trabajado durante la semana con algunas limitaciones por las molestias con las que terminaron el encuentro frente al conjunto manresano Martin Krampelj, Harald Frey y Margiris Normantas.

En consecuencia, es probable que Ponsarnau repita en la pista coruñesa la misma nómina de doce jugadores que utilizó en la primera jornada, de la que quedó fuera el joven pívot checo Ondrej Hustak.

PUBLICIDAD

La cita supondrá el regreso de los 'hombres de negro' a un Coliseum en el que protagonizaron una actuación histórica en su hasta ahora única visita a A Coruña.

Aquel 28 de diciembre de 2024, el Surne Bilbao se impuso por 79-100 en un partido en el que el equipo vasco batió el récord de triples de la franquicia, con 20 aciertos de 41 intentos, en una actuación estelar de Abdur-Rahkman, autor de 24 puntos y 6/10 desde el perímetro, y, sobre todo, de Rubén Domínguez.

PUBLICIDAD

El escolta gaditano, que cumple ahora su segunda temporada en la NCAA en las filas de la Universidad de Xavier, anotó 35 puntos, con un espectacular 8/10 en triples, que fueron entonces el récord anotador de un jugador del Bilbao Basket en la ACB.

Un registro que el pasado curso superó Justin Jaworski, aunque en un partido que necesitó prórroga, cuando alcanzó los 36 puntos en Andorra. EFE

ibn/nmv/og