Sumar celebra mañana su cumbre ante la opción de elecciones y Mónica García emerge en las quinielas sobre el candidato

29/09/2026 (I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la vicepresidenta seguda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una rueda de prensa, en la sede de la Vicepresidencia Segunda, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). PSOE y Sumar, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, han alcanzado un acuerdo para aprobar el real decreto de Vivienda en el Consejo de Ministros en el que se incluyen algunas medidas que piden los Sindicatos de Inquilinos. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

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Los partidos de Sumar mantendrán este domingo una reunión para abordar la situación política provocada por el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda y preparar los pasos a seguir ante la posibilidad de adelanto electoral.

Una cita que llega también marcada con la irrupción de la ministra de Sanidad, Mónica García, en las quinielas para el candidato del socio minoritario del Ejecutivo para las próximas generales dado que un sector considera que es una posibilidad a valorar, aunque ella ha recalcado que en la actualidad solo piensa en su rol en el Gobierno y como cabeza de lista a los comicios autonómicos de la Comunidad de Madrid en 2027.

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Una vez que Junts confirmó que votaba en contra junto a PP y Vox para derogar las medidas planteadas por el Gobierno tras la sacudida social que supuso el desahucio de Maricarmen, la hipótesis del adelanto electoral emergió una vez que diversas voces dentro del Consejo de Ministros dieran alta probabilidad a que el presidente, Pedro Sánchez, se decante por disolver las Cortes Generales para convocar comicios antes de que termine el año.

Una posibilidad sobre la que reflexionará durante este fin de semana tras ver la reacción de la calle con las protestas convocadas por el derecho a al vivienda.

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Ante esta tesitura, los partidos de la coalición Sumar se han limitado a manifestar respeto por la decisión que adopte Sánchez y proclamar que están "listos" y "preparados" para cualquier escenario, incluido si Sánchez opta por convocar ese anticipo.

EL ALA MINORITARIA DEL GOBIERNO ABORDA EL ESCENARIO POLÍTICO

No obstante, sectores de la izquierda albergan dudas sobre la conveniencia de llamar de inmediato a las urnas, con sectores que están a favor para aprovechar la actual movilización social y otros que lo desaconsejan, dado que el proyecto de la izquierda estatal aún tiene diversas incógnitas que resolver, sobre todo la del candidato a las generales que sigue pendiente desde que Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns e IU se comprometieron el pasado mes de febrero a concurrir juntos en una coalición abierta a más sectores.

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Ante este contexto, las formaciones agrupadas en Sumar han mantenido diversas reuniones desde el viernes y que van a proseguir este fin de semana, con una cumbre este domingo en la que el ala minoritaria del Ejecutivo evaluará las consecuencias políticas para el país derivada de la derogación de los dos decretos de vivienda.

En principio el encuentro del domingo participarán fundamentalmente los cuatro partidos presentes en el Gobierno, mientras que el lunes se contempla otra reunión extendida a sus aliados políticos y parlamentarios como Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca.

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Al respecto, diversas fuentes de estos partidos sostienen que en este encuentro no se prevé que se aborde la cuestión del candidato del espacio, pero hay dirigentes que llaman a acelerar de inmediato la designación del cabeza de lista a los comicios y la marca electoral (previsiblemente será Frente Amplio) para volcarse ya en la precampaña y dar certidumbres al electorado de izquierdas.

Por ejemplo, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha verbalizado la petición de designar cuanto antes el nombre de la papeleta para las urnas, el líder electoral y las bases programáticas de la futura candidatura.

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EL NOMBRE DE GARCÍA GANA FUERZA PERO ELLA ENFRÍA EL DEBATE

El vacío de liderazgo electoral en el espacio Sumar, desde la titular de Trabajo Yolanda Díaz renunció a repetir en ese rol, ha desatado que irrumpan las quinielas electorales de las que se ha venido autodescartando el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aunque su figura y sobre todo su discurso en materia de vivienda es muy valorado en los partidos de Sumar.

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No obstante, fuentes internas del socio minoritario han admitido que, como adelantó el diario 'El País', en las últimas semanas el nombre de la ministra de Sanidad ha emergido dentro de este debate y que un sector del espacio lo ha puesto sobre la mesa como posibilidad a considerar dentro de los perfiles candidatables que se manejan.

De todas formas, diversas voces del espacio recalcan que la hipótesis de García resultaría muy compleja dado que ella ya ha sido proclamada como cabeza de lista de Más Madrid a las autonómicas de 2027, después de alcanzar un acuerdo con el sector que encabeza el diputado autonómico Emilio Delgado.

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Unos comicios donde además la izquierda en su conjunto pone toda la carne en el asador al recurrir a referentes estatales como el ministro Óscar López, en el caso del PSOE, y la diputada y líder 'morada', Ione Belarra, en lo referente a Podemos.

Mientras, la propia García se ha afanado en subrayar que ella no va a entrar en especulaciones y que ahora mismo es "ministra de Sanidad" y está preocupada en la Comunidad de Madrid, donde es la candidata a los comicios regionales.

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En declaraciones a 'TVE' y 'La Sexta', afirmó este viernes que no va a entrar en el "juego" descartarse o no al defender que el socio minoritario del Ejecutivo tiene una mesa de partidos, órgano que trabaja con "mucho mimo y fraternidad", para tomar una decisión entre todos.

También comentó que no iba a "dar el titular" de si se autodescartaba o no, volviendo a recalcar que la cuestión del candidato será una elección colectiva entre todas las organizaciones, por lo que no iba a salir a título individual a comentar nada salvo decir que el espacio tiene múltiples dirigentes con "mucho talento y capacidad".

URTASUN Y COLAU, TAMBIÉN EN LAS QUINIELAS

Dentro de esas quinielas electorales también ha emergido el nombre del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que al igual que García dijo que no iba a entrar en la dinámica de autodescartase y se ha limitado a decir que empujará la candidatura junto al resto de ministros y dirigentes.

Fuentes del ámbito de los partidos de Sumar recalcan que el nombre de Urtasun también ha sonado pero consideran que su preferencia es encabezar la lista por Barcelona. En cualquier caso, ven normal que el debate sobre el candidato se dirija hacia los ministros, dado que son el rostro de las políticas que impulsa Sumar durante la legislatura.

Otro perfil que ha surgido es el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a quien hace unos meses se le sondeó sobre si quería ser candidata y respondió que no. No obstante, ahora ha elevado su proyección pública y ha dicho que está dispuesta a la primera línea política si ayuda a conformar un frente amplio de izquierdas a las generales, pero dejando constancia que actualmente no era "candidata de nada".

¿HABRÁ ALIANZA CON PODEMOS?

Los partidos del socio minoritario del Ejecutivo tienen también que esclarecer el número de partidos que abarcará su candidatura, donde se aspira a volver a reeditar alianzas con actuales aliados parlamentarios, como Compromís o Chunta, e incluso se abren a la opción de Podemos.

Sin embargo, la frialdad entre Sumar y los 'morados' se mantiene vigente desde la ruptura estatal de 2023, donde se cruzan mensajes y mantienen estrategias distintas pues los primeros defienden la labor del Ejecutivo y los segundos mantienen una actitud crítica.

Por ejemplo, la candidata de Podemos y exministra de Igualdad ha planteado unas primarias abiertas a toda la izquierda a las que se quiere presentar y con el objetivo de que las bases progresistas decidan el peso de cada formación en la lista.

Mientras, los partidos de Sumar han instado a los morados a manifestar antes si quieren formar parte de una candidatura que tenga como meta fundamental revalidar el Gobierno de coalición y después debatir sobre el método de elección de candidato, que deberá surgir del consenso entre todas las organizaciones.