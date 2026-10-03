Sergio Ruiz, operado con éxito de una lesión en la rodilla izquierda

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Las Palmas de Gran Canaria, 3 oct (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Sergio Ruiz ha sido intervenido quirúrgicamente de una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, una operación que se ha desarrollado con éxito, según informó el club isleño de LaLiga Hypermotion.

El tiempo de baja del jugador cántabro será "según evolución", añade el parte médico de la entidad.

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Sergio Ruiz, de 31 años, ha participado en tres partidos ligueros -solo uno de ellos como titular- en el presente campeonato de Segunda División.

El jugador nacido en El Astillero, con contrato hasta 2028 y una temporada más opcional, disputó 43 encuentros oficiales en su primera etapa en la UD Las Palmas, hace más de cuatro años, en los que marcó cinco goles y dio seis asistencias. EFE

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