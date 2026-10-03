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Reino Unido quiere pescar pulpo "a la gallega"

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Paula Fernández

Cangas de Morrazo (Pontevedra), 3 oct (EFE).- El calentamiento marino ha plagado la costa británica de pulpo y sus pescadores van a echar mano de la experiencia gallega para hacerle frente: la empresa Cebos Pleamar comercializa un cebo ecológico para capturarlo que ya triunfa en Francia y va a empezar a exportar a Reino Unido.

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El pulpo ha florecido enormemente en el suroeste de la costa de Reino Unido desde 2025, el mayor resurgir de los últimos 75 años, según un reciente estudio de la Asociación Biológica Marina (MBA por sus siglas en inglés), que lo relaciona con el aumento de la temperatura del mar y cambios más amplios en el entorno marino.

Las cifras divulgadas por la Organización de Administración Marítima (MMO en inglés) de Reino Unido reflejan que, en los seis principales puertos, se capturaron casi 2.500 toneladas de pulpo en 2025, 13 veces más que la media de 2021-2024, y en los ocho primeros meses de este año ya se han rozado las 3.500 toneladas.

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Los pescadores británicos quieren aprovechar esta abundancia y lo bien cotizado que está el cefalópodo en el mercado, como ya hicieron antes los franceses cuando también proliferó en sus costas, y han recurrido al experto: Galicia.

Cebos Pleamar, una empresa de Aldán, en Cangas, lleva años fabricando cebo ecológico para pulpo que exporta a Francia, y allí la multinacional que se lo comercializa entró en contacto con unos pescadores británicos interesados.

"Tenemos ya casi todo listo para vender allí", refiere a EFE el gerente, Miguel Ángel Gregorio Figueroa, que señala que están ultimando los trámites para obtener autorización para comercializar en suelo británico.

Cebos Pleamar fabrica cebo ecológico a partir de materiales de economía circular, como harina y aceite de pescado, que no necesita frío y puede estar tres meses a temperatura ambiente, lo que resulta muy cómodo para los pescadores.

El cebo se coloca dentro de las nasas y atrae al cefalópodo, y supone una ventaja especialmente en fondos donde hay mucho cangrejo o corneta, que se comen los cebos usados tradicionalmente, como la sardina.

En Francia es un éxito y Gregorio Figueroa cree que ocurrirá lo mismo en Reino Unido.

"Los pescadores ingleses y franceses están acostumbrados a otro tipo de pesca, de marisco, langosta, vieira... Cuando les apareció el pulpo se asustaron bastante, porque es un gran depredador que limpia todas las especies", cuenta el gerente de Cebos Pleamar.

En aguas galas, donde proliferó antes, lo tuvieron claro: el cefalópodo era más rentable que lo que estaban pescando, así que aprendieron a capturarlo.

"Y como los franceses vinieron a aprender a Galicia, los ingleses en principio fueron a aprender a Francia. Ahora pretenden ir a aprender a Galicia también", dice.

Aunque en Reino Unido no hay mucha tradición de comer pulpo, le sacan rentabilidad exportándolo a otros lugares donde el consumo es elevado, entre ellos, paradójicamente, Galicia.

El año pasado, las lonjas gallegas vendieron 1.233 toneladas de pulpo, muy por debajo de las cifras de los puertos británicos.

Los datos de la plataforma Pesca de Galicia (dependiente de la Xunta) reflejan un desplome de las capturas de cefalópodo en los últimos años, que en décadas previas solían superar las 2.000 o 3.000 toneladas anuales (en 2010 se sobrepasaron incluso las 4.000).

Pese a que los precios se han disparado y ahora es difícil encontrar una ración por debajo de los 20 euros en los sitios turísticos, su consumo sigue siendo elevado, por lo que Galicia tiene que importar la mayor parte.

Marruecos es el principal mercado y, entre los secundarios, Reino Unido es de los que más crecen. Sobre todo si aprende a pescarlo "a la gallega". EFE

(foto)(vídeo)

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