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Redondo pide unidad en el feminismo con un PSOE que seguirá la batalla por la vivienda

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Madrid, 3 oct (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este sábado que el PSOE va a dar "todas las batallas" para que la gente, principalmente las mujeres en situación de vulnerabilidad, pueda "vivir tranquila" y ha llamado a una "unidad" en el feminismo a la que se puedan sumar también las votantes del PP ante la grave crisis de la vivienda.

Redondo ha intervenido en el acto 'Feminismo, ahora más que nunca', que se celebra en la sede nacional del PSOE, en el que ha opinado que la unidad del movimiento feminista "es absolutamente imprescindible" en un momento en el que se ha roto en el Congreso "el principio democrático" de representación de "la inmensa mayoría" de los ciudadanos, tras decaer ayer los decretos de vivienda por los votos en contra de las derechas.

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Ha destacado que "el quinto pilar" del Estado de bienestar, que es la vivienda, depende de los socialistas, por lo que el partido va a dar "todas las batallas" para conseguir que "la gente pueda vivir tranquila con un pago de renta razonable, razonable y proporcional al sueldo que ganan".

"Esto yo creo que es lo justo, es lo razonable, es lo feminista es lo democrático y es lo constitucional. Y lo vamos a construir porque ya hemos empezado a hacerlo y porque tenemos futuro por delante para seguir construyendo un estado de bienestar", ha reafirmado en un contexto en el que planea un hipotético avance electoral por la derrota de las medidas para la vivienda.

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Ha dicho que aunque el PSOE no pueda contar con la derecha para legislar en materia de vivienda y derechos, si lo puede hacer con el voto de las simpatizantes del PP -"muchas de ellas feministas", ha apuntado-, ya que también se ven afectadas por la crisis de la vivienda, principalmente las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Para Redondo, el feminismo es el "brazo de la democracia" capaz de "poner freno y de poner límites a una derecha despiadada que no repara en desahucios" e, incluso, en arremeter contra Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años cuyo desahucio en Madrid provocó la eclosión de las protestas por la vivienda.

"Sin unidad no vamos a ningún sitio", ha insistido la ministra de Igualdad, que ha considerado que España se encuentra "en un momento de encrucijada" con "demasiados mercados desregularizados". "Sin reglas no existe democracia", ha advertido.

Redondo ha remarcado que el problema de la vivienda y los desahucios "tiene nombre de mujer" y ha citado que el 85 % de las familias "monomarentales" tienen "cargas" que les impiden "llegar a fin de mes", principalmente por el alto coste de la vivienda.

Ha abogado por seguir avanzando en derechos como el aborto y ha reiterado su propuesta de acabar con "la violencia económica" con un Estado que adelante las pensiones alimenticias impagadas tras un divorcio para que las mujeres no tengan que verse ni recurrir a su expareja. EFE

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