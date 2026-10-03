Quintero, sólido campeón en coches del Rally de Marruecos

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El estadounidense Seth Quintero (Toyota) se impuso con autoridad en la categoría de coches del Rally-raid de Marruecos tras disputarse este sábado la última etapa, con salida y llegada en Zagora, con 259 kilómetros cronometrados y 98 de enlace.

A Quintero, primer estadounidense en ganar esta prueba en la categoría reina (venció en 2022 en la clase Challenger), le bastó con acabar en la quinta plaza en esta jornada, a 2:31 del polaco Eryk Goczal (Energylandia), ganador en el cierre del día con un tiempo de 3h17:55 ante los problemas sufridos a última hora por el francés Sebastien Loeb (Dacia).

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El estadounidense encabezaba la general de coches con 2:45 de ventaja sobre el sudafricano Henk Lategan (Toyota) y con 4:31 respecto al español Nani Roma (Ford), y no solo mantuvo el liderato, sino que incrementó su ventaja.

Concluyó al frente de la general con 4:23 de distancia sobre Ferreira y 4:42 sobre Lategan, mientras que Nani Roma cayó a la cuarta plaza, a 7:01, en tanto que su compatriota y compañero en Ford Carlos Sáinz, finalizó sexto a 9:25. EFE

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