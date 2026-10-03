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Protestas por la vivienda en decenas de ciudades con la mira puesta en la huelga general

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Madrid, 3 oct (EFE).- Miles de personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinas, han salido este sábado a las calles de las principales ciudades de España para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda y con la mira puesta en convocar una huelga general.

"¡Casas sin gente, gente sin casas!", "¡rentistas culpables, gobierno responsable!" y gritos contra los fondos buitres y los desahucios han sido las principales proclamas, que se han sumado al sonido masivo de llaves y numerosas pancartas para reclamar una vivienda digna y asequible.

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También otras medidas como una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los denominados fondos buitres.

Madrid, en donde se encuentra la acampada en la Puerta del Sol, ha sido el buque insignia de las protestas con miles de personas -500.000 cifrados por los organizadores y 70.000 según la Delegación del Gobierno- que han abarrotado la plaza de Cibeles, donde han confluido las cuatro columnas de la manifestación.

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Esta marcha, encabezada por una pancarta que llama "Hacia la huelga general", es una de las más de 50 manifestaciones que se han celebrado a lo largo de este sábado en distintas ciudades.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha destacado que esta movilización es gracias a Maricarmen, "su valentía y ejemplo" que ha hecho "prender la chispa", en referencia a la anciana madrileña que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de su casa, a la que volverá finalmente tras aceptar el acuerdo entre el sindicato y Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble.

"Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, de esa mayoría social, de ese consenso que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él", ha explicado Racu.

Mientras tanto, en la Puerta del Sol se mantiene la acampada por el derecho a una vivienda digna y los allí concentrados afrontan este séptimo día de protestas marcado por la manifestación y el pronóstico de tormentas durante la tarde.

La manifestación de Valéncia ha concluido con disturbios al final de su recorrido, en el Palau de Les Arts, donde se celebra un congreso de inversión inmobiliaria, y se ha saldado con nueve policías nacionales heridos y una persona detenida.

Un grupo de manifestantes ha roto el cordón policial que custodiaba el acceso tras derribar las vallas y lanzarlas, junto a otros objetos, contra los agentes, lo que ha provocado que los antidisturbios respondieran con el lanzamiento de pelotas de goma y de botes de humo.

En Santander, más de 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido a la calle para reclamar que la vivienda deje de ser un negocio y la convocatoria de una huelga general.

En San Sebastián y en Vitoria han sido cientos de ciudadanos los que se han respondido a la convocatoria de la central abertzale LAB y otros colectivos sociales, y en respuesta al llamamiento del Sindicato de Inquilinas.

En Palma, alrededor de 3.000 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado por el centro de la ciudad reivindicando la vivienda como derecho y con pancartas pidiendo una huelga general, en plena alerta por lluvias.

Mismo escenario de lluvias en León, que no ha impedido que 1.500 personas hayan recorrido las calles de la ciudad en una protesta a la que se han sumado sindicatos y organizaciones juveniles de izquierda.

La plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela ha sido el escenario de una concentración que ha reunido también a miles de personas, mientras que en Oviedo, representantes de la acampada que se estableció anoche viernes en la plaza de La Escandalera, han denunciado "agresiones verbales" amenazantes y un encontronazo con un "grupúsculo fascista" durante su primera noche de protesta.

Hasta Huelva también ha llegado la protesta bajo el lema 'Hacia la huelga general contra el Gobierno del rentismo', en la que personas de diferentes puntos de la provincia han participado y coreado consignas como ¡Ayuso, te aviso, te voy a quitar el piso!", "¡Ministro rentista, estás en nuestra lista!".

En cambio, las movilizaciones previstas para esta tarde en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat han sido suspendidas debido a las adversas condiciones meteorológicas. EFE

(foto)(video)

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