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Poetas y artistas de España e Iberoamérica se reúnen con el OCIb en Aracena (Huelva)

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Huelva, 3 oct (EFE).- Poetas y artistas procedentes de España, Venezuela, Cuba, Colombia y México se reunirán este domingo en la Gruta de las Maravillas de Aracena (Huelva), como iniciativa del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb), que reúne a músicos y poetas de España y América para celebrar la cuarta edición de Música y poesía de las dos orillas.

El encuentro forma parte de la XIX edición del OCIb, dedicada a la memoria de su fundador, Jaime de Vicente Núñez, y contará con la cantante venezolana María José Estrella y la intérprete cubana Inudys Aguilar, junto a Marina Zarza, de Riotinto; Paco Ruiz y Pedro Peña, de Galaroza, y Paco Cruzado, de Huelva, ha informado la organización en un comunicado.

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Las lecturas estarán a cargo de Juan Antonio Muñiz, de Santa Ana la Real; Juan Chaves, de Huelva; Carmen Azaustre, de Ayamonte; Liliana Velandia, de Colombia, y Sofía Sánchez, de México. La presencia de autores de la provincia y de América sitúa la creación literaria junto a la música como eje de esta convocatoria.

El acompañamiento musical corresponderá a Carlos Llanes, Rafael Ortega y Pedro Peña. Loli Vázquez presentará la sesión, coordinada por Mario Rodríguez y José Luis Pastor.

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Con esta cuarta edición, el encuentro da continuidad a la presencia del festival en la Gruta de las Maravillas. La elección de este espacio incorpora el patrimonio natural de Aracena a una programación que extiende sus actividades por Huelva y distintos municipios de la provincia.

La convivencia de artistas onubenses y americanos concreta la vocación del OCIb de unir culturalmente las dos orillas del Atlántico. La cita contribuye a ese intercambio desde la música y la literatura, dentro del propósito del festival de proyectar a Huelva como capital europea de la cultura iberoamericana, según la organización. EFE

fcs/erv

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