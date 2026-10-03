Podemos pregunta al Gobierno quién ordenó las cargas policiales en València

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València, 3 oct (EFE).- Podemos ha registrado este sábado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central para esclarecer la actuación policial durante la manifestación por la vivienda en València.

A través de su secretaria general y diputada, Ione Belarra, la formación reclama al Ministerio del Interior que identifique "qué autoridad política o policial dio la orden directa de cargar contra las personas que participaban en la movilización".

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También exigen conocer cuántas pelotas de goma fueron disparadas y cuántos botes o dispositivos de gas lacrimógeno o irritante se utilizaron durante la intervención policial, según un comunicado de la formación.

Podemos considera necesario aclarar los motivos y responsabilidades detrás de un despliegue que califica de «desproporcionado» frente a una movilización pacífica en defensa del derecho a la vivienda.

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Las preguntas registradas reclaman asimismo información sobre el número total de personas que resultaron heridas como consecuencia de las cargas y del empleo de gases, así como si el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno se han puesto en contacto con las personas afectadas.

Finalmente, Podemos pregunta si todos los agentes de las Unidades de Intervención Policial que participaron en la actuación llevaban su número de identificación policial visible, tal y como establece la normativa.

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La formación morada reclama al Gobierno que investigue lo ocurrido, depure las responsabilidades correspondientes y garantice el derecho de la ciudadanía a manifestarse pacíficamente sin ser objeto de actuaciones policiales desproporcionadas.

Desde Compromís también han condenado los altercados ocurridos ante el Palau de Les Arts de València y ha señalado que la Policía, "en lugar de proteger a los ciudadanos ha preferido lanzar pelotas de goma y gas pimienta contra la ciudadanía".

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Desde la coalición han exigido responsabilidades al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "para que pare esta brutalidad policial contra la ciudadanía", al tiempo que han exigido "medidas valientes en defensa de la vivienda". EFE