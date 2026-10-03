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Page avanza que el Consejo de Gobierno del martes solicitará zona catastrófica para Madrigueras (Albacete)

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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del próximo martes solicitará la declaración de la localidad albaceteña de Madrigueras como zona catastrófica tras la riada que ha dejado más de 140 litros por metro cuadrado.

Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, en declaraciones a los medios desde el municipio donde ha dado el pésame al alcalde del municipio, Juan Carlos Talavera, por el fallecimiento de su tía Laura durante la riada.

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"Ahora nos queda un trabajo que lamentablemente ya conocemos por otros episodios y seguramente con el tiempo y tal y como está el clima dándonos mensajes cada día más claros, tendremos que abordar más crisis de esta naturaleza", ha manifestado.

Así, tras resaltar la importancia del despliegue de todos los medios por parte de las administraciones implicadas, yendo "de la mano", García-Page ha afirmado que la Junta pedirá zona catastrófica para que pueda haber un resarcimiento de daños por parte de los fondos estatales, "atendiendo a las propiedades privadas y los muchos vehículos que se han visto afectados".

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"Estamos además desplegando con la Diputación, Protección Civil y la Guardia Civil todos los recursos como para que se recupere lo antes posible", ha indicado, para añadir que los colegios, la escuela infantil y el instituto serán utilizables en cuanto se despejen los accesos. "Eso es importante para que los chicos y las chicas no pierdan horas de clase".

Ha manifestado que se han visto afectados servicios públicos, desde el cuartel de la Guardia Civil, al centro de salud y las infraestructura viarias, de las que ha reconocido que es lo que más tiempo va a llevar recuperar por los lodos.

"Esperemos que en muy poco tiempo se pueda restablecer la normalidad", ha subrayado el presidente regional, que a preguntas de los medios ha confirmado que "en principio" la actividad lectiva en el municipio continuará el lunes, salvo que persistiera riesgo de inundación o existiera todavía un riesgo climatológico.

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EuropaPress

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