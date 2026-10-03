España

Precio de la luz en España este 4 de octubre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)
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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy domingo 4 de octubre. Además ubica los precios más bajos, así como los más altos, de luz.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 4 de octubre

Precio promedio: 171.54 euros por megavatio hora

Precio máximo: 234.5 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 70.69 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 208.08 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 198.82 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 195.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.46 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 189.46 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 176.58 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 176.58 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 184.41 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.74 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 198.82 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 179.4 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 81.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 79.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.69 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.5 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 147.08 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 191.8 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 213.63 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 234.5 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 223.03 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 215.66 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 213.63 euros por megavatio hora.

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