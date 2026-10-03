Pacheta destaca que el Granada evoluciona, pese a no ganar

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Granada, 3 oct (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, destacó que su equipo ha evolucionado en el último mes, pese a haberlo cerrado con un empate y tres derrotas, y se mostró esperanzado en que rompa la mala racha este domingo en el campo de la Real Sociedad B, un rival “con un modelo muy claro".

“Llevamos cuatro partidos sin ganar, pero creo que todos los resultados son injustos salvo la derrota de Eibar. Nos llegan pocas veces y encajamos muchos goles, tendríamos que haber sacado más puntos”, indicó este sábado Pacheta sobre el momento actual del conjunto rojiblanco.

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El técnico burgalés manifestó en rueda de prensa que es consciente de que tienen que “seguir mejorando y trabajando" para lograr victorias porque el principal problema del equipo es “que no gana”, aunque dijo que no está preocupado por la situación y que tratará de “probar cosas diferentes” para mejorar.

“Estamos evolucionando y tenemos que conseguir ganar. Hay que atarse los machos y seguir trabajando, sabiendo que la afición nos protege y que estamos en el camino para llegar a la victoria”, afirmó el preparador granadinista.

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Sobre la Real Sociedad B, resaltó que el filial del club 'txuri-urdin' es un conjunto con “un modelo claro” y con “un buen entrenador (Jon Ansotegi), que es joven y hace cosas diferentes” al contar “con buen pie y buenos futbolistas”.

“Tenemos que ir allí a tratar de mostrar nuestras virtudes y hacer nuestro partido para intentar ganar ante un rival con muchos jugadores que van a terminar en Primera División”, sentenció.

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Pacheta reconoció que “puede haber cambios” en el once inicial en Zubieta para buscar la reacción del equipo porque, “cuando no se gana, hay que buscar alternativas” y aclaró que “todos los futbolistas disponibles están capacitados para jugar de inicio”. EFE

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