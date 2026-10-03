Otegi: EH Bildu está "del lado de la civilización con quienes quieran estar en ese lado"

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Pamplona, 3 oct (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este sábado que su formación está "del lado de la civilización con todos los que quieran estar en ese lado".

"Hay como una raya que divide el planeta en estos momentos: en un lado está la civilización y en el otro la barbarie. Nosotros estamos del lado de la civilización. ¿Con quién? Con todos y todas los que quieran estar en ese lado", ha declarado en el acto celebrado hoy en Pamplona para presentar a los candidatos de EH Bildu a presidir el Gobierno navarro y a la alcaldía de la capital navarra.

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Otegi ha afirmado que EH Bildu "ha leído bien el momento histórico y ha aprendido de la historia".

"Hay izquierdas que todavía no han aprendido de la historia. Por eso estamos reivindicando frente a una situación excepcional, medidas excepcionales, que ya se pusieron en marcha en otras épocas históricas. Por eso, estamos planteando gobiernos de amplio espectro con programas de mínimos", ha comentado.

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Ha recalcado que EH Bildu "pone el pueblo por delante del partido" y "plantea los gobiernos y alianzas más amplias posibles con programas de mínimos, y solo se quedan fuera los autoritarios y los que defienden la barbarie, en el mundo, en el Estado o en Euskal Herria".

Ha reconocido que en este momento "todo el mundo dice que estamos en el comienzo de un ciclo electoral" y que "algunos ahora están muy preocupados con la fecha de las elecciones españolas".

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"La cuestión no es la fecha. La cuestión es para qué quiere utilizar esas elecciones este país. La fecha estará, será una u otra", ha señalado.

Ha dicho que EH Bildu "siempre concibe los ciclos electorales desde un punto de vista analítico en dos espacios".

En ese sentido, ha dicho que "aspiran a ganar las elecciones; es más, es posible que las ganemos en muchos sitios", pero que hay "otro punto de vista que no hay que perder, que es mirar las elecciones y el ciclo electoral como país".

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"Tenemos la necesidad de dar solución a los problemas económicos y sociales de la gente. Hay dos maneras de hacer política: una es la que se mueve solo en el espectro ideológico, a veces muy soberbia, y otra que es la política de izquierdas más humilde, que es la que le mira a la gente a los ojos y soluciona sus problemas", ha comentado.

"Quizá no es capaz de solucionarlo todo, pero lo soluciona parcialmente y eso es hacer camino también, y uno tiene que tener la suficiente humildad como para entender que por encima de determinados criterios ideológicos está la gente, y lo importante es la gente, y lo que hay que hacer es darle soluciones a la gente", ha continuado. EFE

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(foto)