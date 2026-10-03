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Once personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 30

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Logroño, 3 oct (EFE).- Un total de once personas, de las que seis han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, han resultado heridas de diversa consideración tras el derrumbe este sábado de un bar en la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra, que ha provocado que entre 25 y 30 personas quedaran atrapadas.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja, hacia las 5:25 horas se ha recibido un aviso de que entre 25 y 30 personas estaban atrapadas entre los cascotes por el derrumbe y no podían salir del recinto.

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En un principio, se ha indicado que se habría caído el suelo y, más tarde, el techo del establecimiento.

Posteriormente, la patrulla de la Guardia Civil que ha acudido al lugar ha informado de que se estaba atendiendo a once personas con heridas de diversa consideración.

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Seis de ellas han sido trasladadas al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, a unos 35 kilómetros de San Vicente de la Sonsierra; y dos al centro de salud de Haro, a 11 del lugar del suceso.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado cuatro patrullas de la Guardia Civil, dos ambulancias con ocho sanitarios y los bomberos, con dos camiones, un vehículo todoterreno y dos furgones.

Los bomberos realizan labores para apuntalar el establecimiento y comprobar si hay alguna persona todavía en el interior. EFE

ep/alg/jmj

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