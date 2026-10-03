Nadia Battocletti estrenará la temporada en la Carrera del Castillo de Trieste

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- La italiana Nadia Battocletti, doble campeona de Europa de 5.000 y 10.000 metros, inaugurará la nueva temporada el 18 de octubre en la Carrera del Castillo de Trieste, una prueba de ruta de 10 kilómetros que ya ganó el año pasado.

Battocletti se alzó con la victoria en 2025 con un tiempo de 32:52, antes de mejorar su marca a 30:08 en el Trail Urbano de Lille (Francia) en abril, quedándose a tan solo un segundo del récord europeo y que posteriormente fue mejorado hasta los 29:50 de la eslovena Klara Lucan en Laredo (España).

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"Decido regresar no solo porque el recorrido es increíblemente rápido, sino también porque tengo un gran respeto por la calidad organizativa de los eventos de ASD Promorun. Invito a todos a participar y correr juntos", declaró Nadia Battocletti, en declaraciones recogidas por la Federación Europa de Atletismo.

"El ambiente era mágico, desde el principio bajo la atenta mirada del Castillo de Miramare, luego desfilando por el paseo marítimo y adentrándonos en las estrechas calles repletas de tiendas. Me animaron muchísimo y fue un gran placer ver a tantos compañeros de colegio que ahora estudian en Trieste", confesó.

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Battocletti también competirá en el Cross Internacional de Itálica en Sevilla el 8 de noviembre y ha confirmado que su objetivo es conseguir su tercer título absoluto consecutivo en el Campeonato Europeo de Campo a Través en Belgrado el 13 de diciembre.

Si Battocletti gana en Belgrado revalidaría su corona de campeona continental y sumaría el cuarto título importante de 2026 tras el oro en los 3.000 metros de los Mundiales de pista cubierta de Apeldoorn (Países Bajos) y las victorias en los 5.000 y 10.000 metros de los Europeos de Birmingham (Inglaterra). EFE

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