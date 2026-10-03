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María Forero: "De la rivalidad con Marta García podemos salir beneficiadas ambas"

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Fernando Pérez Soto

León, 3 oct (EFE).- La atleta onubense María Forero, afincada en León en los últimos años dentro del grupo de entrenamiento de José Enrique Villacorta, "Lions Factory", está convencida de que la rivalidad con una de las principales referentes del fondo español, Marta García, puede beneficiar a ambas en los próximos años.

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"Quiero pensar que puedo luchar con ella, quizá me he quitado, en cierto modo, el miedo que podía tener y de esa rivalidad que puede establecerse, podemos salir beneficiadas ambas", afirmó en una entrevista con EFE Forero, quien logró plaza de finalista -octava- en el último europeo de Birmingham (Inglaterra), donde Marta García logró el subcampeonato.

"El campeonato de Europa me dejó la sensación de haber estado con opciones a la lucha por las medallas hasta la última vuelta y, sin duda, no pensaba estar tan cerca, me parecía una locura, aunque otros tuvieran más confianza en mi que yo misma", asegura.

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Después de ser una de las grandes esperanzas del atletismo, con un palmarés más que destacado en categorías inferiores, tanto en campo a través -fue campeona de Europa sub-23-, como en la pista, se ha convertido en una realidad y en una de las alternativas más serias a discutir la supremacía de la atleta de OAC Europe en las distancias de 3.000 y 5.000 metros.

Siempre con los pies en el suelo, como defienden su entrenador y compañeros de preparación en la capital leonesa quizá peque "de ser muy realista y tener cierto respeto a generar unas expectativas muy altas para pensar en algo grande", reconoce.

"Soy más partidaria de ver un cambio progresivo que ya empiezo a palpar después del último europeo absoluto de cross y el nacional de 5.000 metros en el que me veía con opciones serias de ser campeona de España", afirma.

Metida ya de lleno en el último objetivo del 2026, el europeo de campo a través en Belgrado (Serbia) en diciembre, donde tiene depositadas "muchas esperanzas de hacer un buen papel", también tiene en el horizonte para esta temporada la pista cubierta en el europeo que se disputará en marzo en Valencia.

Su versatilidad, en lo que coincide con Marta García, le permite abrir un abanico de distancias, desde los 1.500 metros hasta los 5.000, donde se reconoce estar más cómoda, sin descartar incluso ampliar este registro hasta la ruta y los 10 kilómetros, sin ver tan lejana la cita olímpica de Los Ángeles 2028, donde espera estrenarse en unos Juegos.

María Forero, que optó hace más de un lustro por León y el grupo de entrenamiento de Villacorta por la experiencia del leonés con otros atletas significados como Roberto Aláiz o Blanca Fernández, tiene claro que la decisión que tomó fue "la idónea y una de las claves de la evolución posterior", comenta.

Frente a experiencias como las de Marta García, dando un salto cualitativo integrándose en el potente OAC Europe que dirige el alemán, Thomas Dreissigacker, la joven atleta onubense se decanta por un clima "más familiar, sin que ello suponga perder ni un ápice un entorno profesional y en León se junta todo para estar feliz, disfrutar del camino y el vínculo ya será para siempre", recalca. EFE

fps/orv/og

(foto)

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