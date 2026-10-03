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Marc Márquez: "Hemos hecho un cambio para la esprint viendo claro cuál era el problema"

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati), vigente campeón mundial de MotoGP, aseguró que este sábado le funcionó "todo bien" en su victoria en la carrera esprint del GP de Japón, para la que, explicó, hicieron unos cambios que le beneficiaron en la prueba.

"Hoy iba, funcionaba todo bien. Hemos hecho un cambio para la 'sprint race' viendo claro cuál era el problema esta mañana y hemos dado un pasito más. Iba cómodo, iba bien y ojalá mañana tener la misma sensación", señaló Márquez en declaraciones a DAZN.

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"Pero tenemos que analizar también como está el neumático trasero, el blando, porque se ha visto que muchos pilotos han tenido agujeros, sobrecalentamiento y eso es un riesgo para la carrera. Intentaremos gestionarlo de la mejor manera, pero de principio a fin me he sentido bien", aseveró.

Márc Márquez, que no quiso decir a mitad de semana los cambios que habían hecho en la moto, admitió que estos le permitieron pilotar mejor, más a su estilo e insistió en analizar bien los neumáticos para la carrera del domingo.

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"Mañana salimos de segunda posición, Jorge (Martín) está mostrando un gran ritmo, Bezzecchi y Acosta también. Veremos. Todo puede pasar en las carreras. Es el doble de vueltas. Ojalá encontrar la sensación que he tenido hoy", añadió Márquez, quien reconoció que en Austria, en el pasado Gran Premio, tuvo un problema real, por lo que, según él, tuvo suerte acabar en la quinta posición. EFE

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