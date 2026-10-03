Macrojuicio este mes en Granada al clan familiar de 'los Gallos' por narcotráfico

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La Audiencia de Granada celebra desde el próximo 8 de octubre un macrojuicio por narcotráfico contra un total de 19 personas entre las que se encuentran el clan familiar de la droga conocido como 'los Gallos'.

La Fiscalía ha pedido penas de hasta 18 años de prisión en este caso, en el que se juzga la presunta comisión de delitos contra la salud pública, de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y fraude eléctrico.

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En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que siete de los acusados, miembros de este clan familiar, se habrían integrado, al menos entre agosto de 2021 y mayo de 2023, en una trama para el cultivo, elaboración y distribución de marihuana. Se dedicaban también a la adquisición de cocaína en esta provincia andaluza.

Para ello, presuntamente hacían uso de diferentes vehículos con "contacto frecuente entre ellos". La base eran diversos domicilios en Valle del Zalabí, Benalúa de Guadix y la propia capital de la comarca accitana. Se comunicaban "por vía telefónica con transmisión de la información en lenguaje naturalmente críptico" usando además aplicaciones a fin de "eludir posibles interceptaciones".

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Los acusados habrían contado con "puntos de vigilancia para evitar ser descubiertos, los cuales se encontraban situados alrededor de los denominados barrios de la droga" que habrían sido "de difícil acceso" para agentes de la Guardia Civil y los propios vecinos.

La actividad relativa al cultivo y distribución de marihuana "no sólo se llevaba a cabo a través de plantaciones" en domicilios sino también "mediante alquiler o uso de infraestructuras tales como naves o garajes". Para realizar los enganches ilegales que permitían nutrir de luz a las plantas se contó con electricistas que están también entre los procesados.

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Según los niveles de participación en el entramado la Fiscalía interesa diferentes penas de prisión. Así, para los siete principales acusados y miembros de este clan familiar solicita condenas de 18 años de cárcel; trece años y medio para otro de los acusados; nueve y medio para otro, cinco para tres de ellos, y cuatro años y medio de cárcel para otros cinco, mientras que los dos últimos procesados sólo se exponen a multa de 4.320 euros.

Las peticiones de multa van desde las que se piden a estos dos últimos hasta los 256.320 euros que habrían de afrontar los siete principales procesados si fueran condenados por todos los cargos por los que se les acusa. Tras varios aplazamientos, el juicio se ha señalado en la Sección Primera de la Audiencia de Granada para los días 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de este mes.

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