Espana agencias

Lucía Solla: no es fácil abrirte camino en un sector que no es el más beneficioso

Guardar

Rafael Peña

Ceuta, 3 oct (EFE).- La escritora Lucía Solla Cabral, que ha ganado dos premios con su primera novela, 'Comerás flores', ha dejado claro que en los tiempos actuales "no es nada fácil" dedicarse a un sector, el editorial, que no es el más "beneficioso" porque "siempre se llevan un pellizco muchas partes" y el autor "es de los que menos se lleva".

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE en Ceuta, donde anoche presentó su novela, Lucía Solla (Marín, Pontevedra 1989) ha reconocido que en el mundo literario no sólo están los beneficios sino que "la promoción requiere mucho trabajo y mientras estás así no puedes escribir, es decir, cuando eres escritora te das cuenta que no le dedicas todo el tiempo a la escritura pero yo tengo la suerte de poder disfrutarlo con mucha calma".

La pontevedresa se ha alzado con el Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2025 y el Premio Cálamo 2025 en la categoría del libro del año con 'Comerás flores' (2025).

PUBLICIDAD

 "Me animan mucho estos reconocimientos porque el Ojo Crítico lo da un jurado y el Cálamo lo dan los lectores, es decir, tengo las dos partes compensadas, que tanto profesionales como público en general me apoyen y valoren la obra te anima mucho para el siguiente proyecto", ha reflexionado.

La joven, que mientras estudiaba la carrera de Filosofía escribía poesía y textos cortos, decidió lanzarse al mundo editorial "porque lo que más me gusta es ser lectora y eso es fundamental para ser escritora pero, además, me apasionan las palabras y poder enlazar frases, buscar ideas, personajes y que todo eso pueda llegar a publicarse

Lucía Solla, que creó y coordinó el Club de las Letras Salvajes en Oviedo -su ciudad de residencia-, se define claramente como una "persona que siempre ha soñado con ser escritora y que por fin" lo es.

"Ahora hay más presencia de escritoras pero no porque hayan surgido de repente sino porque los editores por fin las publican y se han dado cuenta que últimamente en los 'top' de ventas suelen estar más mujeres que hombres", reflexiona.

La autora ya está pensando en su segunda novela. "No paro de viajar pero tengo muchas ganas de frenar y ponerme a escribir, tengo fechas hasta junio de 2027 así que no sé aún cuando podré", ha dicho a EFE.

Del éxito de 'Comerás flores', una novela con una historia de maltrato y la violencia invisible en una pareja en la que él es 20 años mayor, ha reconocido que "no me puedo quejar porque he tenido muchísima suerte por cómo está funcionando el libro y por eso me siento privilegiada".

La escritora se ha mostrado "muy contenta" de visitar Ceuta por primera vez, a pesar de la situación de crisis por la que atraviesa la ciudad. "Es un sitio precioso, tenía programado venir desde hace muchos meses y tenía muchas ganas de que llegara este día; espero que superen esta situación excepcional porque estoy deseando volver", ha añadido. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Más de 50 ciudades se suman a las protestas tras el rechazo de los dos decretos

Más de 50 ciudades españolas acogerán este sábado manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas, un día después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda del Gobierno, que baraja un adelanto electoral mientras crece el reclamo de una huelga general

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Más de 50 ciudades se suman a las protestas tras el rechazo de los dos decretos

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

El suceso ha ocurrido durante la madrugada en San Vicente de la Sonsierra

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

Suiza pierde en 12 meses el 5,5% de su hielo glaciar tras un verano marcado por intensas olas de calor

Un nuevo estudio confirma que el país alpino ha sufrido la segunda mayor caída histórica en el volumen glaciar

Suiza pierde en 12 meses el 5,5% de su hielo glaciar tras un verano marcado por intensas olas de calor

Embalses de agua se encuentran al 59,25 % de su capacidad este 3 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran al 59,25 % de su capacidad este 3 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

ECONOMÍA

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

DEPORTES

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”