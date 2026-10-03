Lucía Solla: no es fácil abrirte camino en un sector que no es el más beneficioso

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Rafael Peña

Ceuta, 3 oct (EFE).- La escritora Lucía Solla Cabral, que ha ganado dos premios con su primera novela, 'Comerás flores', ha dejado claro que en los tiempos actuales "no es nada fácil" dedicarse a un sector, el editorial, que no es el más "beneficioso" porque "siempre se llevan un pellizco muchas partes" y el autor "es de los que menos se lleva".

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En una entrevista con EFE en Ceuta, donde anoche presentó su novela, Lucía Solla (Marín, Pontevedra 1989) ha reconocido que en el mundo literario no sólo están los beneficios sino que "la promoción requiere mucho trabajo y mientras estás así no puedes escribir, es decir, cuando eres escritora te das cuenta que no le dedicas todo el tiempo a la escritura pero yo tengo la suerte de poder disfrutarlo con mucha calma".

La pontevedresa se ha alzado con el Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2025 y el Premio Cálamo 2025 en la categoría del libro del año con 'Comerás flores' (2025).

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"Me animan mucho estos reconocimientos porque el Ojo Crítico lo da un jurado y el Cálamo lo dan los lectores, es decir, tengo las dos partes compensadas, que tanto profesionales como público en general me apoyen y valoren la obra te anima mucho para el siguiente proyecto", ha reflexionado.

La joven, que mientras estudiaba la carrera de Filosofía escribía poesía y textos cortos, decidió lanzarse al mundo editorial "porque lo que más me gusta es ser lectora y eso es fundamental para ser escritora pero, además, me apasionan las palabras y poder enlazar frases, buscar ideas, personajes y que todo eso pueda llegar a publicarse

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Lucía Solla, que creó y coordinó el Club de las Letras Salvajes en Oviedo -su ciudad de residencia-, se define claramente como una "persona que siempre ha soñado con ser escritora y que por fin" lo es.

"Ahora hay más presencia de escritoras pero no porque hayan surgido de repente sino porque los editores por fin las publican y se han dado cuenta que últimamente en los 'top' de ventas suelen estar más mujeres que hombres", reflexiona.

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La autora ya está pensando en su segunda novela. "No paro de viajar pero tengo muchas ganas de frenar y ponerme a escribir, tengo fechas hasta junio de 2027 así que no sé aún cuando podré", ha dicho a EFE.

Del éxito de 'Comerás flores', una novela con una historia de maltrato y la violencia invisible en una pareja en la que él es 20 años mayor, ha reconocido que "no me puedo quejar porque he tenido muchísima suerte por cómo está funcionando el libro y por eso me siento privilegiada".

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La escritora se ha mostrado "muy contenta" de visitar Ceuta por primera vez, a pesar de la situación de crisis por la que atraviesa la ciudad. "Es un sitio precioso, tenía programado venir desde hace muchos meses y tenía muchas ganas de que llegara este día; espero que superen esta situación excepcional porque estoy deseando volver", ha añadido. EFE

(foto)