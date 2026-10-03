Espana agencias

Los sobrecostes energéticos por la guerra tensan la cadena y dejan un consumidor en alerta

Guardar

Lucía Ruiz Simón

Madrid, 3 oct (EFE).- Mientras los agricultores deciden sus protestas por el encarecimiento de dos de sus costes básicos -fertilizantes y gasóleo-, fabricantes y distribuidores advierten del impacto de la guerra en Irán, y los clientes responden con hábitos de "alerta" ante una cesta un 33,7 % más cara que hace un lustro.

PUBLICIDAD

Tras el episodio histórico de inflación alimentaria de hace dos años, el estallido (el pasado 28 de febrero) del conflicto en Oriente Medio por los ataques de EE. UU e Israel a Irán ha impactado en el conjunto de la cadena alimentaria afectada por la subida de los precios de la gasolina, los fletes o los fertilizantes, entre otros.

Esta semana, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al tercer Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio con medidas como la prórroga de ayudas de 20 céntimos para el gasóleo agrícola, que se suman a las ya adoptadas para otros insumos clave en el campo, como son los fertilizantes.

PUBLICIDAD

Como un parche han tomado esta decisión en el campo, que ya anuncia movilizaciones con un calendario para toda España que probablemente se conocerá el próximo lunes.

Desde organizaciones agrarias como COAG han trasladado con rotundidad que la subida de sus costes se trasladará a la cesta de la compra.

Más adelante en la cadena, la industria alimentaria advierte de que el conflicto se está prolongando y está teniendo un importante impacto en los consumidores y las empresas.

El encarecimiento del gas y de la electricidad desde el inicio de la crisis del Golfo y hasta final de año podría generar un sobrecoste energético de casi 7.400 millones de euros para la industria manufacturera española, lo que supone una "presión inaguantable", han reiterado desde la patronal FIAB.

En declaraciones a EFE, el director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, ha hecho una llamada a la tranquilidad porque, hasta ahora, "la cadena está funcionando eficientemente".

Según sus cálculos, la distribución alimentaria está soportando un sobrecoste por el precio de la energía desde que arrancó la guerra en Irán que supera los 110 millones de euros y que "ha aguantado a costa de sus márgenes".

El IPC adelantado de septiembre, publicado esa semana, reflejó un incremento del precio de la cesta de la compra del 2,7 % en términos anuales, tras avanzar un 0,3 % mensual, una cifra que sube hasta el 5,8 % en el caso de los alimentos no elaborados.

Aún así, el precio de los alimentos y bebidas ha subido mucho menos que el coste de la vida en general, que escaló el 4,9 % en el noveno mes del año.

Para García Magarzo, esto "puede tener" más de una causa, más allá de la subida de costes y, en el caso de los alimentos frescos, especialmente, ha llamado a tener en cuenta la estacionalidad en ciertas producciones.

De acuerdo a los datos oficiales del Índice de Precios al Consumo (IPC), el grupo especial de "alimentos, bebidas y tabaco" es un 37 % más caro que hace cinco años y un 43 % si se retrotrae el análisis a hace una década.

En el caso de los alimentos sin elaboración, el alza se va hasta el 37,6 % en cinco años y al 52,8 % en la comparativa con 2016.

Todos estos registros superan el coste de la vida general, que ha subido un 24,2 % en un lustro y un 33 % en diez años.

En el otro extremo de la cadena se encuentra el consumidor, que adapta sus hábitos de compra a este escenario, tal y como ha precisado el director de Negocio de Retail de Worldpanel by Numerator, Berardo Rodilla.

"Cuando empezó el año nos encontramos con un consumidor que parecía que relajaba ciertos comportamientos, pero muy ligado a la incertidumbre que generó la guerra -que es cierto que no tuvo un impacto directo inmediato en los precios de la cesta de la compra-, sí vimos que el consumidor quería controlar", ha apuntado.

Se trata del comportamiento "típico" de "ir más veces a comprar y llenar un poco menos la cesta" para "tener esa percepción de control"; además, la "promoción se incrementó de manera importante".

En resumen, es un comprador "sensible con respecto al precio", consciente de una "inflación acumulada" que insta a la distribución a "hacer movimientos" para "no perder clientes". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Más de 50 ciudades se suman a las protestas tras el rechazo de los dos decretos

Más de 50 ciudades españolas acogerán este sábado manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas, un día después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda del Gobierno, que baraja un adelanto electoral mientras crece el reclamo de una huelga general

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Más de 50 ciudades se suman a las protestas tras el rechazo de los dos decretos

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

El suceso ha ocurrido durante la madrugada en San Vicente de la Sonsierra

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

Suiza pierde en 12 meses el 5,5% de su hielo glaciar tras un verano marcado por intensas olas de calor

Un nuevo estudio confirma que el país alpino ha sufrido la segunda mayor caída histórica en el volumen glaciar

Suiza pierde en 12 meses el 5,5% de su hielo glaciar tras un verano marcado por intensas olas de calor

Embalses de agua se encuentran al 59,25 % de su capacidad este 3 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran al 59,25 % de su capacidad este 3 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

ECONOMÍA

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

DEPORTES

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”