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Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 529 casas y casi el 60% tiene más de una vivienda

15/09/2026 La senadora del PP María Carmen Isabel Pobo interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El pleno del Senado debate mociones del Partido Popular sobre la seguridad y el futuro socioeconómico de Ceuta y Melilla, así como la situación de la gestión sanitaria en España. Además, la jornada incluye una sesión de control al Gobierno con 17 preguntas a los ministros. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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Los 266 parlamentarios que conforman el Senado suman un patrimonio inmobiliario que asciende a 529 viviendas, ya que el 56% de los senadores declara más de una casa, mientras que los dirigentes que más ostentan son María Salom (PP), con unos diez inmuebles, ocho locales y veinte plazas de aparcamiento, y José Manuel Barreiro (PP), con trece viviendas, seis solares y dos bajos comerciales.

Así consta en las declaraciones de bienes patrimoniales y rentas que presentan los senadores al recoger su acta como parlamentarios, que pueden modificar a lo largo de la legislatura, y que han sido recopiladas por Europa Press.

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Según estos datos, los 266 senadores actuales han declarado a la Cámara Alta un total de 529 inmuebles, entre pisos, apartamentos o viviendas unifamiliares. Los parlamentarios también especifican en su declaración el porcentaje que poseen del inmueble y el título de adquisición, ya que puede ser por herencia o por compraventa.

De estos 266 senadores, hasta 148 de ellos tienen más de una vivienda declarada, lo que supone que el 56% de los parlamentarios disponen de dos o más casas, aunque el porcentaje varía dependiendo del grupo parlamentario.

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LOS 'POPULARES', LOS QUE MÁS CASAS TIENEN

Desglosando estas cifras por grupo parlamentario, el PP es el partido mayoritario en la Cámara Alta, con hasta 142 senadores, y sus parlamentarios son los que más inmuebles acumulan: unas 318 viviendas. El porcentaje de senadores del PP que tiene más de una casa asciende al 66%.

El segundo grupo en el Senado es el PSOE, con 88 parlamentarios, que ostentan más de 168 viviendas y el 53% de ellos disponen de más de una casa. En el caso de ERC-EH Bildu, cada integrante dispone de una única vivienda --hay dos que ni siquiera declaran casa propia-- y no hay ninguno que tenga más de un inmueble.

Los siete senadores del Grupo Plural (Junts, Coalición Canaria, BNG y Agrupación Herreña Independiente) declaran once viviendas y tres de ellos disponen de más de una casa en propiedad.

En el caso del PNV, el grupo lo conforman cuatro integrantes, que en total acumulan ocho viviendas y dos de ellos tienen más de una casa. En el grupo de Izquierda Confederal suman dos viviendas y ninguno tiene más de una casa.

El grupo mixto está formado por cinco senadores de Vox, una de UPN y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que acumulan en total 16 viviendas. Cinco de ellos tienen más de una vivienda.

LOS SENADORES CON MÁS PROPIEDADES

Entre todos los senadores, los que destacan con más propiedades declaradas son los portavoces adjuntos del PP María Salom Coll y José Manuel Barreiro.

Salom tiene hasta diez viviendas, ocho locales y veinte plazas de aparcamiento en Mallorca. En cuanto a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, Salom tiene declarado un local, un piso con trastero y parking, cuatro locales comerciales, veinte parkings y una finca con dos locales y cuatro pisos.

Los que son propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en Bolsa y de la que el declarante tiene acciones o participaciones, Salom ha declarado un local, una casa, una finca con tres pisos, un local y un garaje, y una casa.

En este contexto, la senadora del PP declaró al inicio de la legislatura una renta de 22.932,22 euros por alquileres.

Por su parte, Barreiro tiene declarados inmuebles de naturaleza urbana dos bajos comerciales, tres viviendas y seis solares, todo ello en 50% en propiedad. Luego tiene el 50% de otra vivienda, dos plazas de garaje, un entresuelo en 50% de gananciales, otras cuatro viviendas con sus plazas de garaje y otras cuatro viviendas con sus plazas de garaje en 50% de gananciales.

Los que son bienes inmuebles de naturaleza rústica, Barreiro ha declarado el 50% de fincas rústicas.

En este contexto, el senador del PP declaró al inicio de la legislatura una renta de 10.014 euros por alquileres.

TAMBIÉN DECLARAN NAVES O BODEGAS

Además de viviendas, los parlamentarios también presentan ante la Cámara Alta diversos inmuebles tales como plazas de aparcamientos, naves industriales, parcelas, fincas rústicas, bodegas, trasteros, solares, cabañas o caseríos.

Los senadores también tienen la obligación de declarar los vehículos que dispongan, así como las acciones y las deudas u obligaciones patrimoniales.

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