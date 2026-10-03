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Los dos nuevos espacios de acogida atenderán a los migrantes más vulnerables en Ceuta

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Ceuta, 3 oct (EFE).- El Gobierno ultima los detalles para la apertura de dos nuevos espacios de acogida en los que pretende alojar a más de 800 personas, la mayoría de ellas mujeres con niños, así como colectivos vulnerables de los cientos de migrantes que permanecen en las calles.

Según han informado a EFE fuentes policiales, continúan los trabajos de acondicionamiento de una explanada en las inmediaciones de la mezquita de Sidi Embarek, así como en el interior del antiguo campo de fútbol del acuartelamiento Montesa-3 de Caballería.

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La intención es trasladar unas 300 mujeres con sus hijos al emplazamiento de la mezquita de Sidi Embarek así como otras 540 en el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería, donde serán realojados también colectivos vulnerables.

Mientras tanto, en la playa del Trampolín todavía permanecen más de 3.000 migrantes, según los cálculos efectuados por el Gobierno autonómico.

El Gobierno ha destacado que tiene acogidas a más de 6.000 personas en estos espacios habilitados, mientras que los más de 2.500 menores filiados están en otros recursos acondicionados por el Gobierno ceutí, que es el que tiene su tutela.

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Hace unos días fue reubicado un grupo de 63 mujeres en el centro de acogida La Hípica.

Por el momento, se han abierto centros temporales en Loma Margarita, La Hípica, la explanada del Guano, las dos parcelas del muelle de Poniente del puerto y las dos de Loma Colmenar, además, del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde actualmente conviven unas 800 personas pese a tener una capacidad para 512 plazas.

Además el decreto elaborado por el Gobierno también incluye el antiguo cuartel de la K-8 y unos terrenos próximos al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, cuyos emplazamientos parece que no será necesario habilitar. EFE

(foto)

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