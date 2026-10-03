Laura Martínez no quiere bajarse del podio

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- La judoca española Laura Martínez tratará de volver a subir al podio en la categoría de hasta 48 kilos, tal y como ya hizo el pasado año en Budapest, donde la madrileña logró la única medalla para la delegación española, en los Mundiales que arrancarán este domingo en Bakú.

Argumentos no le faltan a Martínez, número dos de la clasificación mundial, que tan sólo se ha quedado fuera del podio en una de las cinco competiciones que ha disputado este curso, en el Grand Slam celebrado el pasado mes de febrero en París.

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Una cita en la que madrileña, de 27 años, tuvo que conformarse con la quinta plaza tras caer en el combate por la medalla de bronce ante la japonesa Wakana Koga, otra de las principales candidatas al oro en la capital azerbaiyana.

Decepción de la que la judoca española se resarció con los tres bronces consecutivos que la pupila de Quino Ruiz se colgó en el Grand Prix de Austria, los Europeos de Tiflis y el Grand Slam de Ulán Bator.

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Un tercer escalón del podio que Laura Martínez cambió por el segundo a finales del pasado mes de agosto en el Grand Slam de Lausana, en el que la española dejó claro que llega a la cita mundialista en línea ascendente.

Tal y como reflejaron las victorias que cosechó en la ciudad helvética sobre rivales de la talla de la sueca Tara Babulfath, bronce en los Juegos Olímpicos de París, la portuguesa Catarina Costa, múltiple medallista continental, y la china Xinran Hui, número uno mundial.

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Pero Hui no será la única rival de Laura Martínez en Bakú donde no deberá perder de vista a la francesa Shirine Boukli, la mujer que apartó del podio a la madrileña en los Juegos de París y que el pasado mes de abril conquistó en Tiflis su quinto título continental de la categoría.

Sin olvidar, como no, a la también española Eva Pérez, número nueve de la clasificación mundial y que ya se quedó a las puertas del podio en el último Campeonato de Europa tras perder la final de repesca ante la rusa Marina Vorobeva.

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Igualmente figuran en todas las quinielas como dos de las máximas aspirantes al podio Ayumi Leiva e Irene Toro que llegan a la capital azerbaiyana como tercera y quinta, respectivamente, en la clasificación mundial de la categoría de hasta 52 kilos.

Leiva, de origen cubano, afronta la cita mundialista en el mejor momento de la temporada como demuestra la medalla de oro que se colgó hace apenas tres semanas en el Grand Slam de Budapest.

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Por su parte, Toro, que encadenó en abril su tercera medalla continental consecutiva tras lograr el bronce en los Europeos de Tiflis, tratará de buscar su primera presea en una cita universal de la que la navarra ya se quedó el pasado año a un paso tras ser quinta en los Mundiales de Budapest.

Una carrera por los metales que parece más abierta que nunca en la categoría de -52 kilos en a ausencia de la número uno mundial, la kosovar Distria Krasniqi, vigente subcampeona olímpica y mundial, que se perderá la cita por lesión.

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Ausencia que sitúa a la japonesa Uta Abe, ganadora de cinco títulos mundiales y que el pasado mes de junio se convirtió en la mujer con más victorias en Grand Slams, con un total de doce, tras imponerse en Ulán Bator, como la máxima favorita al oro.

Un oro por el que parece complicado que pueda pelear en la categoría de hasta 100 kilos el español Nikoloz Sherazadishvili, que lastrado por las lesiones tan sólo ha podido disputar dos combates en el presente curso.

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Niko Shera, que regresó el pasado mes de junio a los tatamis tras casi siete meses de ausencia, cayó en su primer combate en el Grand Slam de Ulán Bator ante el georgiano Ilia Sulamanidze, vigente subcampeón olímpico, en su estreno en la competición.

El mismo destino que el judoca español de origen georgiano sufrió dos meses más tarde en el Grand Slam de Lausana en el que Sherazadishvili perdió en su primer combate ante el ruso Arman Adamian, campeón del mundo en el año 2023.

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Dos rivales con los que Niko Shera, doble campeón del mundo en los años 2018 y 2021 en -90 kilos, podría volver a encontrarse antes de lo aconsejable tras quedarse fuera de los cabezas de serie.

Todo lo contrario que David García Torné plata en los Europeos de Montpellier 2023, que afrontará el cita mundialista como sexto favorito en la categoría de hasta 66 kilos tras colgarse este año la medalla de bronce en el Grand Prix de Austria y en el Grand Slam de Lausana.

Podios que el tarraconense intentará repetir en Bakú donde completarán la expedición española Marta García (-57 kg), Adriana Rodríguez (-57 kg), Laura Vázquez (-63 kg), Ariela Sánchez (-63 kg) y Ai Tsunoda (-70 kg) en la categoría femenina; y Luis Barroso (-60 kg), Adrián Nieto (-66 kg), Anton Shuhalieiev (-73 kg) y Aharón Santamaría (-90 kg) en la masculina. EFE