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Lanzarote entra en prealerta por un cero energético que ha afectado a 73.600 clientes

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Las Palmas de Gran Canaria, 3 oct (EFE).- La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado este sábado la situación de prealerta en Lanzarote tras un cero energético que ha llegado a afectar a unos 73.600 clientes de la isla, salvo en la zona de Playa Blanca, que mantiene el suministro por su conexión con Fuerteventura.

La medida se ha adoptado a las 07:15 horas en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), según ha informado la Dirección General de Emergencias.

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El incidente se originó a las 05:44 horas por una incidencia en la red eléctrica de 66 kilovoltios de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías, que provocó un primer corte del suministro y afectó inicialmente a unos 51.703 clientes.

Cuatro minutos después, durante las maniobras para restablecer el servicio, se produjo una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande, con pérdida de generación eléctrica y una afección que alcanzó a unos 73.600 clientes.

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Según Endesa, el sistema eléctrico se encuentra en proceso de recuperación progresiva. A las 06:47 horas todavía había unos 39.000 clientes sin suministro y, posteriormente, la cifra se redujo hasta unos 8.463 abonados afectados, aunque el dato puede variar mientras continúan las maniobras de reposición.

El Consorcio de Emergencias de Lanzarote ha informado de que a las 7:30 horas quedaban en torno a 700 clientes sin suministro eléctrico.

La Dirección General de Emergencias ha explicado que la declaración de prealerta permitirá realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, coordinar a las administraciones y organismos implicados y evaluar posibles afecciones a servicios esenciales. EFE

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