La manifestación por la vivienda en Granada concluye con una acampada

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Granada, 3 oct (EFE).- La manifestación por la crisis de la vivienda celebrada este sábado en Granada ha concluido con una acampada en la explanada del Palacio de Congresos de esta capital andaluza que de momento pretenden mantener por tiempo indefinido.

Miles de personas -unas 12.000, según la Policía Nacional, y 10.000 según la Local- han secundado entre las 19:00 y las 22:00 horas de este sábado una marcha convocada por el Sindicato de Vivienda de Granada bajo el lema 'Organiza tu rabia contra el negocio de la vivienda'.

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Al término de la manifestación, que se ha desarrollado sin incidentes, parte de los asistentes han acampado en la explanada del Palacio de Congresos, donde poco después de las 22:00 horas habían sido instaladas algo más de una treintena de tiendas de campaña.

Un portavoz del sindicato ha explicado a EFE que pretenden que la acampada sirva como "núcleo de articulación de lucha" para las movilizaciones que se prevén la próxima semana tras la caída de los dos decretos sobre la vivienda.

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La previsión, dice, es que a lo largo de estos días se sumen más tiendas de campaña. EFE

afg-bol/plv

(foto)