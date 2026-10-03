La cumbre iberoamericana de Madrid espera la presencia de una veintena de jefes de Estado

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o Grove (Pontevedra).- La cumbre iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, espera la presencia de una veintena de jefes de Estado y contará con la participación del secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado este sábado el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Allamand ha participado en un diálogo en el Foro La Toja junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre los retos del espacio iberoamericano, y se ha referido a la importancia que representa para el diálogo a la celebración de la cumbre de Madrid.

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Una cumbre que, ha dicho, va a ser de "reafirmación" y en la que habrá una asistencia "absolutamente inédita".

La última reunión celebrada hasta ahora, la de 2024 en Ecuador, solo contó con la presencia de tres jefes de Estado de los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana.

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En concreto, asistieron el rey Felipe VI; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Según Allamand, las previsiones apuntan a que en Madrid participarán 18 o 19 líderes e, incluso, pueden llegar a los 20.

Además, ha avanzado que el secretario general de Naciones Unidas estará presente también en ella, así como el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Hay países observadores de fuera de la región que están presentes en estas cumbres, y Allamand ha informado de que se sumarán en esta ocasión la India, Turquía y Angola.

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El secretario general iberoamericano cree que debe de haber un canal político más fluido y constante entre los países de esta comunidad, y ha mostrado su deseo de que se pueda dar un empujón para ello en esta cumbre.

Allamand ha explicado igualmente que en ella se va a aprobar una alianza para la Inteligencia Artificial. EFE