La Copa de Europa de Aguas Abiertas, suspendida en Barcelona por las fuertes tormentas

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Barcelona, 3 oct (EFE).- La cuarta y última etapa de la Copa de Europa de Aguas Abiertas, que debía disputarse este sábado en el Port de Barcelona, ha sido suspendida por la fuertes tormentas que están azotan este fin de semana el litoral catalán.

La prueba, que también iba a ser la 9ª edición del Trofeo Internacional Ciutat de Barcelona, debía disputarse en el Moll de Bosch i Alsina a partir de las 12:00 sobre las distancia olímpica de 10 kilómetros, con la participación de unos 60 nadadores de 11 países.

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En categoría masculina, el italiano Dario Verani era el principal favorito para alzarse con el título, tras imponerse con autoridad en las dos etapas anteriores, en Tenero (Suiza) y Razanac (Croacia).

En féminas, la polaca Klaudia Tarasiewicz, líder provisional de la competición, y la finlandesa Louna Kasvio, con una victoria cada una en las dos etapas precedentes, se jugaban el título en Barcelona.

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Sin embargo, la prueba tuvo que ser suspendida cuando apenas se había completado la primera de las cuatro vueltas de las que constaba el circuito en el caso de los nadadores, y la mitad de ese primer tramo en el caso de las participantes en categoría femenina.

En la primera parada de la competición, la prueba que debía de disputarse en Protaras (Chipre) en abril, también tuvo que suspenderse por el mal tiempo. EFE

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