La acampada de vivienda en Oviedo denuncia un encontronazo con un "grupúsculo fascista"

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Oviedo, 03 oct (EFE).- Representantes de la acampada por la vivienda, que se estableció anoche en la plaza de La Escandalera de Oviedo, han denunciado "agresiones verbales" amenazantes y un encontronazo con un "grupúsculo fascista" durante su primera noche de protesta.

La portavoz del Sindicatu Vivienda d'Asturies, Estela Rodríguez, ha asegurado a EFE este sábado que cuatro personas de un "subgrupo organizado", que no han podido identificar, entró esta madrugada en la plaza de La Escandalera con intención de agredir a los acampados y profiriendo insultos amenazantes.

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El Sindicato de Inquilinas y el Sindicatu Vivienda ha anunciado una concentración este sábado a las 20:00 horas en la plaza de La Escandalera en repulsa por lo sucedido.

Rodríguez ha pedido que acuda "toda la gente posible" para "mostrar su apoyo" y garantizar la seguridad de la protesta durante esta noche, que considera de mayor riesgo por tratarse de un sábado y coincidir con el partido de la selección española de fútbol en el Carlos Tartiere.

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"La única protección que podemos tener es ser más que ellos", ha sintetizado la portavoz.

Más allá de la denuncia de agresión, esta mañana la asamblea de la acampada, ha creado comisiones de trabajo y ha puesto en marcha su programación para este sábado, con asesorías colectivas sobre vivienda, una mesa redonda con sindicatos laborales y un taller de pancartas.

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Los acampados han despertado esta mañana después de haber estado debatiendo en una primera asamblea que se alargó hasta esta madrugada y a la que horas más tarde precedió la agresión que denuncian.

Por ello Alba, participante en la acampada por parte de la Coordinadora Juvenil Socialista, ha reconocido el "cansancio" derivado de la primera noche, pero ha resaltado la importancia de "reforzar a las personas que están acampadas" y de que "la juventud trabajadora siga contribuyendo a reforzar organizaciones de clase independientes" que puedan conseguir que la vivienda deje de ser "un bien de mercado supeditado a la propiedad privada". EFE

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