La acampada de Sol afronta su séptima jornada, con manifestación y probable tormenta

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Madrid, 03 oct (EFE).- Los miles de manifestantes por el derecho a una vivienda digna que acampan desde hace una semana en la Puerta del Sol afrontan este sábado su séptimo día de movilización, una jornada que estará marcada por la manifestación convocada a las 12:00 horas y el pronóstico de tormentas por la tarde.

El viernes concluyó en un ambiente de indignación tras la caída de los dos decretos de vivienda, un duro revés que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abrir un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones generales.

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La caída de ambas iniciativas deja sin efecto el paquete normativo en materia habitacional que buscaba implantar la renovación automática de los contratos de alquiler, topar al 2 % las actualizaciones anuales de renta, prorrogar dos años los arrendamientos vigentes, extender la protección antidesahucios a familias vulnerables hasta 2030 y regular los alquileres de temporada y por habitaciones.

Confirmado el veto parlamentario a ambas iniciativas, la acampada sigue en pie e incluso se extiende a las calles que desembocan en la Puerta del Sol.

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El plato fuerte de este sábado será la manifestación convocada a las 12:00 horas por el Sindicato de Inquilinas, con cuatro columnas que saldrán de la plaza de España, el Hospital de la Princesa, la calle Atocha y la glorieta Emilio Castelar y que confluirán en la plaza de Cibeles.

Las miradas también están puestas en el cielo, que ha amanecido encapotado tras una lluviosa noche en Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado entre las 15:00 y la 23:59 horas el aviso amarillo por lluvias y tormentas, y en la capital las mayores descargas están previstas entre las 18 y las 20 horas. EFE

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