Josep Rull se autodescarta como candidato de Junts a ser presidente de Cataluña

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Barcelona, 3 oct (EFE).- El presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, se ha autodescartado como posible candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas.

En declaraciones a Ràdio 4, al ser preguntado sobre si le gustaría aspirar a presidir la Generalitat, ha dejado claro que "no" quiere ser candidato.

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"He tenido el privilegio de ser presidente del Parlamento de Cataluña. He tenido una trayectoria muy, muy dilatada. Esta es mi prioridad. Cada uno tiene que entender cuál es su momento y su tiempo", ha expuesto.

Sobre el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que deberá "decidir qué quiere hacer" una vez sea amnistiado y pueda regresar a Cataluña.

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"No me gusta hacer de oráculo ni de profeta", ha dicho, ante los escenarios que se abrirían para Junts en caso de que Puigdemont decidiera no ser candidato.

Si Puigdemont es finalmente amnistiado y puede regresar a Cataluña, Rull ha apostado por recibirlo con el "máximo nivel de dignidad institucional" en un acto en el Parlament, pues es diputado de Junts en la cámara catalana -al igual que el exconseller Lluís Puig- y, además, es "el presidente del 1-O".

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Rull ha destacado que, al permanecer en el extranjero, Puigdemont evitó que la presidencia de la Generalitat "fuera humillada" en la cárcel: "Tiene que haber un reconocimiento excepcional", ha argumentado.

Aún no ha hablado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para concretar dónde se celebraría la primera bienvenida -si en la cámara o en el Palau de la Generalitat-, una decisión con la que Puigdemont también tiene que sentirse "cómodo".

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"Pero con el president Illa seguro que nos pondremos perfectamente de acuerdo", ha añadido. EFE