Jorge Martín, contento pese a ser penalizado y acabar tercero

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia), líder del Mundial de MotoGP, se mostró contento y satisfecho pese a 'caer' de la segunda a la tercera posición de la carrera esprint del GP de Japón al ser penalizado por tocar fuera de límites en la última vuelta, con lo que fue superado en la clasificación por el brasileño Diogo Moreira (Honda) tras el indiscutible ganador Marc Márquez (Ducati).

"No sé exactamente dónde he tocado porque estaba realmente centrado en no tocar fuera. Bueno, un error y luego veré lo que ha ocurrido, miraré las imágenes. En cualquier caso, buena carrera, buenos puntos, primer podio para Aprilia en Motegi y muy contentos", señaló nada más concluir la prueba.

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El madrileño, que sigue al frente de la general del campeonato, indicó que había dado el máximo, felicitó a Marc Márquez por su ritmo y explicó que "después de siete u ocho vueltas el neumático trasero empezó a caer".

"En las últimas dos no podía abrir gas en la recta. Estaba perdiendo mucho tipo. Y en la última vuelta he tratado de hacer todo lo posible para mantener a raya a Enea (Bastianini). Lo he conseguido, pero no sé dónde he tocado", añadió. EFE

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