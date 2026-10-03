Illa reprocha a Junts, PP y Vox que den "lecciones" sobre vivienda tras bloquear decretos

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Barcelona, 3 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha reprochado este sábado a Junts, PP y Vox que "pretendan dar lecciones" sobre vivienda, después de haber "bloqueado" los decretos impulsados por el Gobierno.

En su intervención en la Escuela Feminista Dolors Renau, organizada por el PSC, Illa ha reiterado su "profunda decepción" con Junts por su voto en contra de los decretos de vivienda, junto a PP y Vox.

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Illa "no esperaba demasiado" de PP y Vox, pero "Junts dice defender los intereses de los catalanes" y, pese a ello, también votó "en contra de medidas para proteger el acceso a la vivienda".

Según Illa, "lo que más cansa" es que aquellos que "bloquean" las medidas contenidas en esos decretos salen ahora a "dar lecciones" sobre vivienda, con "desvergüenza".

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A quienes se preguntan "de qué sirven" los 19 diputados del PSC en el Congreso, les ha indicado: "Si hubiésemos tenido 26 diputados, ayer se habrían aprobado los dos decretos".

El acto ha servido para homenajear a la histórica dirigente socialista Anna Balletbò, a quien Illa -que se ha emocionado al recordarla- ha definido como "una militante como la copa de un pino" y ha asegurado que la echa mucho de menos.

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Illa ha elogiado el "compromiso insobornable" de Balletbò, que sigue siendo fuente de inspiración para los socialistas catalanes. EFE

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