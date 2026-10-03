Garamendi, sobre Venezuela: Es como si "cambias a Franco y Franco monta la democracia"

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O Grove (Pontevedra), 3 oct (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado este sábado la situación existente en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos que provocó el relevo de Nicolás Maduro por Delcy Rodríguez porque, a su juicio, es como cambiar a Franco "y Franco monta la democracia".

Garamendi ha participado en un diálogo en el Foro La Toja con el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, sobre los retos institucionales y políticos del espacio iberoamericano.

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El recién reelegido presidente de la patronal ha resaltado la importancia de América Latina para las empresas españolas y el hecho de que España sea, tras Estados Unidos, el país que mas invierte en la región.

Pero a renglón seguido ha lamentado que muchos países de Iberoamérica hayan tratado mal a empresas españolas, y ha subrayado que la inseguridad muchas veces es muy alta y han sufrido regulaciones y "expropiaciones profundas" que han provocado que bastantes se hayan ido retirando.

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Ha recalcado que las empresas necesitan confianza y estabilidad de los países, y aunque ha precisado que la situación está virando, ha lamentado las consecuencias del denominado "efecto Puebla", en referencia al impacto de la reunión que tuvieron en 2019 en esa localidad mexicana lideres políticos de la izquierda latinoamérica.

Al hilo de ello ha aludido al incremento de la inseguridad ciudadana en Chile que ha dicho que pudo constatar hace dos años en su capital, porque "el señor Boric (el anterior presidente chileno) había destrozado el país", aunque ahora ha precisado que parece que está cambiando el signo.

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Pero además, ha comentado que le duele que España quiera liderar ese movimiento.

"Pensar que España quiera ser el líder de Puebla, como hemos visto en algunos casos, no es la mejor solución", ha explicado.

Ha sido a continuación cuando se ha referido a la situación en Venezuela señalando que Estados Unidos es el país de la democracia, pero lo que está sucediendo tras su intervención, con el relevo de Nicolás Maduro por Delcy Rodríguez, no tiene mucho sentido.

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"Cuando parecía que, vamos a ver si desaparece una dictadura brutal, se coloca a alguien que sigue siendo el mismo. Es decir, cambias a Franco y Franco es el que monta la democracia. Son cosas que te dejan descolocado", ha añadido. EFE